Brujas enamoradas y manzanas podridas. Lo mejor y lo peor de los estrenos de cine

Llevábamos una buena temporada sin tener que arrancar uno de nuestros repasos a la taquilla nacional con una ligera mueca de decepción, pero después de una temporada veraniega de auténtico lujo, con millonadas cosechadas fin de semana tras fin de semana, las salas de cine han vuelto a caer por debajo de los 5 millones de euros de recaudación. Concretamente, 626 485 espectadores se reunieron en la gran pantalla para cerrar un ejercicio valorado en unos nada desdeñables 4,92 millones de euros que, eso sí, saben a poco.

‘Tadeo Jones y la lámpara maravillosa’ volvió a coronar el Top 5 con lo más visto tras una caída sustancial que ha dejado a la cinta animada por debajo del millón de euros, con 0,91 millones más en el bolsillo. Dos viejas conocidas como ‘La Odisea’ y ‘Spider-Man: Brand New Day’ continuaron ancladas a los puestos altos de la tabla con un empate técnico valorado en 0,71 millones y 0,698 millones de euros respectivamente.

Por su parte, ‘El ser querido’ de Rodrigo Sorogoyen se mantuvo estable, volviendo a rondar el medio millón de euros con una segunda semana en la que rascó otros 0,53 millones de euros, tomando la delantera a una ‘Insidious: Fuera del más allá’ que continúa demostrando el tirón del cine de terror con otros 0,5 millones de euros en sus arcas.

Los estrenos del 11 de septiembre de 2026

Salvo sorpresa, las novedades que aterrizan en nuestra cartelera este 11 de septiembre no están destinadas a revolucionar el box office patrio, pero cuentan con un reclamo comercial tan interesante como ‘Prácticamente magia 2’. El clásico moderno de la comedia romántica noventera en clave fantástica recibe su secuela tardía, esta vez bajo la dirección de Susanne Bier, con Sandra Bullock y Nicole Kidman repitiendo sus roles como las hermanas Owens. Su debut en Rotten Tomatoes, con un 35 % de críticas positivas, no invita a la esperanza, eso sí.

Desde el Reino Unido, Jonathan Etzier nos trae nos trae uno de los largometrajes más celebrados de la temporada bajo el título de ‘Bad Apples’. Saoirse Ronan encabeza este cóctel de thriller, drama y comedia negra que satiriza sobre el mundo de la enseñanza dando vida a María, una maestra de primaria que toma medidas desesperadas para lidiar con un alumno rebelde y conflictivo. Giros desmadrados y sorpresas varias en una de las tapadas del año.

Dentro de nuestras fronteras, la oferta es tan amplia como variada, y comienza por la comedia ‘Un plan perfecto’. María pulido dirige a Jordi Sánchez, Leo Harlem, Raquel Guerrero y Ernesto Sevilla en una comedia criminal protagonizada por una familia que decide solventar sus problemas a golpe de robo. Con un tono mucho menos amable, ‘El nido’ de Hugo Stuven nos propone un thriller psicológico protagonizado por Michelle Jenner y Luisa Gavasa en el que una mujer vive obsesionada con proteger a su familia del mundo exterior.

Por otro lado, Lucía Aleñar Iglesias dirige a Zoe Stein, Lluís Homar, Nuria Prims y Martina García en ‘Forastera’, un drama iniciático en el que una joven llamada Catalina verá cómo sus vacaciones cambiarán por completo después de la muerte de su abuela. Mucho ojo, porque esta historia de fantasmas llega después de alzarse con el premio FIPRESCI de la sección Discovery en la última edición del Festival de Toronto.

Las novedades de este 11-S las completan la nueva película del ‘Detective Conan’, subtitulada como ‘El ángel caído de la carretera’, el thriller austriaco con la maternidad como telón de fondo ‘Mother’s Baby (La semilla)’, el concierto de Oasis ‘Don’t Look Back in Anger’ y el drama ‘Lionel’.

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