Tom Hanks, actor: "Algunas personas dicen 'Casablanca' o 'Ciudadano Kane'. Yo digo que esta es la mejor película de la historia"

Tom Hanks es uno de los actores más respetados de Hollywood. Con 50 años de carrera a sus espaldas y 2 Óscar en sus estanterías, nadie pone en duda su talento interpretativo. Sin embargo, lo que ahora nos interesa son sus opiniones sobre trabajos ajenos, pues ha llegado a afirmar que una película de aventuras y fantasía épica de 1963 es la mejor de todos los tiempos.

Una reivindicación necesaria

Es cierto que las declaraciones de Hanks estaban algo marcadas por el hecho de que, tal y como recuerda The New York Times, las hizo cuando se entregó un Óscar honorífico a Ray Harryhausen, pero que eso no nos impide valorar lo increíblemente osado que fue el protagonista de 'Salvar al soldado Ryan' al decir lo siguiente:

Algunas personas dicen 'Casablanca' o 'Ciudadano Kane'. Yo digo que 'Jasón y los argonautas' es la mejor película de la historia.

Dirigida por Don Chaffey, 'Jasón y los argonautas' cuenta como el usurpador al trono de Tesalia engaña a Jasón para quitárselo de en medio. El motivo es que una profecía ha dicho que Jasón le arrebatará el trono, y que él mismo también moriría si asesina a Jasón. Su plan es decirle que se rendirá si Jasón logra hacerse con un vellocino de oro situado en un lugar remoto, y para intentar conseguirlo vivirá una increíble aventura repleta de peligros.

Es poco habitual ver a 'Jasón y los argonautas' en las listas de mejores películas de todos los tiempos, por lo que conviene agradecer que Hanks hiciera una afirmación así sobre ella. Y para que esta aventura de fantasía épica brille tanto resulta fundamental la aportación de Harryhausen usando efectos por stop motion para dejarnos algunas escenas sencillamente inolvidables como esta.

Harryhausen ya era todo un veterano por aquel entonces, pues empezó como aprendiz en películas como 'El gran gorila' antes de convertirse en una de las figuras más importantes de Hollywood. Eso sí, apenas contaba con 60 años cuando trabajó en 'Furia de titanes', el último largometraje en utilizar efectos marca de la casa.

Si os apetece recuperar 'Jasón y los argonautas', la tenéis disponible en streaming ahora mismo dentro del catálogo de Movistar Plus.

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2026

En Espinof | Las mejores películas en Amazon Prime Video de 2026