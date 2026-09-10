La nueva película de Lupin III ya tiene fecha de estreno. El ladrón de guante blanco más famoso del anime regresa a los cines, pero de manera tremendamente limitada

Ya han pasado casi dos años desde que se confirmó el desarrollo de 'Lupin the IIIrd: La película - El linaje inmortal', la nueva película del ladrón de guante blanco. Esta nueva aventura además marcaba un hito tremendo, ya que sería la primera película en animación 2D para cines en casi 30 años.

En Japón se estrenó en 2025, pero en España aún estábamos pendientes de poder verla, ya fuera en pantalla grande o en streaming. Ahora Selecta Visión nos lo pone un poquito más fácil con el Anime Day, con la llegada de 'Lupin the IIIrd: La película - El linaje inmortal' a los cines de España. Eso sí, lo va a hacer de una manera tremendamente limitada y en una única sesión.

A la caza del tesoro

'Lupin the IIIrd: La película - El linaje inmortal' se podrá ver en los Cines Verdi de Madrid el próximo 18 de septiembre, a las 22:30h, en versión original subtitulada. En la web de los cines ya están disponibles las entradas, y la verdad es que va a haber que darse prisa para no perdernos la oportunidad si somos fans de Lupin y compañía.

Esperemos que esta sea tan solo una avanzadilla, y más adelante 'Lupin the IIIrd: La película - El linaje inmortal' tenga una distribución en toda regla. Aunque por lo menos ya tenemos asegurada la licencia por parte de Selecta Visión y eso son buenísimas noticias, porque significa que el lanzamiento en formato físico es cuestión de tiempo y también su llegada a AnimeBox y otras plataformas.

'Lupin the IIIrd: La película - El linaje inmortal' es una película original, basada en el manga del legendario Monkey Punch y dirigida por Takeshi Koite, responsable de 'La tumba de Jigen', 'El rocío de sangre de Goemon Ishikawa' y 'La mentira de Fujiko'. Esta nueva película también promete seguir en esta línea con un tono mucho más adulto y crudo, apostando por una acción desenfrenada con una puesta en escena visualmente espectacular.

En este caso, Lupin, Jigen, Goemon y Fujiko se lanzan a la búsqueda de un tesoro oculto en una isla que no aparece en ningún mapa. Pero del golpe de sus vidas pasan a tener que luchar por sus vidas en un terreno completamente hostil.

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