Paul Verhoeven, director: "Nos desnudamos para dar ejemplo a los actores y todos se rieron, pero luego rodamos la escena sin problema"

Paul Verhoeven es un director que no renunció para nada a su sello personal durante su paso por Hollywood. A él debemos títulos tan inolvidables como 'Robocop', 'Instinto básico' o 'Starship Troopers', siendo el rodaje de esta última lo que nos interesa ahora mismo.

"Para mí fue un poco más difícil"

Pese a ser una superproducción de ciencia ficción, Verhoeven incluyó varias escenas de desnudo en la misma, pero hay una de ducha especialmente llamativa, ya que eran muchos los actores que tenían que aparecer como llegaron al mundo. Eso ya estaba firmado por contrato, lo que no impidió que la vergüenza hiciera acto de presencia.

Por aquel entonces no existía la figura del coordinador de intimidad y a Verhoeven se le ocurrió una idea brillante para solucionar ese problema: que él mismo y su director de fotografía también estuviesen desnudos durante el rodaje de la escena en cuestión. Así lo recuerda el cineasta:

Mi director de fotografía, Jost Vacano, y yo nos desnudamos y, por supuesto, todos se rieron, pero luego rodamos la escena sin problema. Jost creció en, digamos, campamentos nudistas, así que no tuvo ningún problema. Para mí fue un poco más difícil, pero le dije a Jost: 'Oye, tenemos que dar ejemplo a los actores'. Él dijo: 'Por supuesto', ¡y listo!

De esta forma se despeja cualquier posible polémica que pudiera haber con ese momento, algo que a Verhoeven no ha terminado de conseguir con uno de los momentos más emblemáticos de 'Instinto básico'. Él asegura que Sharon Stone "sabía perfectamente lo que estábamos haciendo", pero la actriz lleva años afirmando que la engañaron para mostrar en cámara sus partes más íntimas.

En el caso de 'Starship Troopers' nunca ha habido polémica, aunque Denise Richards sí desveló hace unos años que Verhoeven decidió añadir a última hora una escena que no estaba en el guion en la que tenía que desnudarse, pero ella se negó a rodarla porque no creía que tuviera ningún sentido hacerla.

'Starship Troopers' se estrenó en 1997, sufriendo un injusto fracaso comercial, ya que costó 110 millones de dólares y tuvo que conformarse con una recaudación mundial de 121 millones. Eso sí, bien pronto se convirtió en una película de culto y en el inicio de una larga franquicia, aunque ninguna de las entregas posteriores se acercó tan siquiera un poco al nivel exhibido aquí por Verhoeven.

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