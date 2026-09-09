Thrillers espléndidos como ‘El camino de Cutter’ fueron condenados a la irrelevancia en su momento. No deja de ser una joya que hay que descubrir

Pienso a menudo en cómo el streaming o las plataformas digitales dan a menudo ocasión a muchas películas a convertirse en obras de culto, a veces incluso demasiado rápido, pero también están filtrando interesadamente la historia del cine. Mismamente la cinematografía estadounidense, la más prolífica y con más capacidad de distribuirse, sigue dejando muchas obras encomiables en limbos donde son irrecuperables.

Es interesante por eso el papel que están cubriendo ahora determinadas editoras extranjeras de formato físico, centrándose en recuperar películas por su posible interés cinéfilo y no meramente comercial. Dando ocasión a ciertas obras a ser descubiertas, pero también a ser vistas en buenas condiciones con remasters dignos y respetuosos. Una de las últimas obras de culto americanas en recibir ese tratamiento es ‘El camino de Cutter’ (’Cutter’s Way’) gracias a sellos como Radiance.

Sin escapatoria

Protagonizada por Jeff Bridges y John Heard, que se ponen a las órdenes del director checoslovaco Ivan Passer para la adaptación de una setentera novela neo-noir, este thriller de los ochenta fracasó en su momento aun contando con una gran estrella y aspecto extraordinario. Una película que, por el momento, aquí sólo se puede alquilar en Apple TV o en Amazon, un escenario poco propicio para que un espectador casual le de una oportunidad.

Es una lástima, porque realmente estamos ante una de esas películas que ofrece un punto interesante al género, cambiando el foco principal del protagonista a uno de sus colaboradores. El gigolo Richard Bone descubre por accidente un cadáver en un callejón, aunque pasa de largo por no apreciarlo del todo. Este incidente le vuelve sospechoso de asesinato de la joven que ha sido asesinada, recayendo en su buen amigo detective Alex Cutter la tarea de demostrar su inocencia.

Su peculiar relación marca más el desarrollo de la intriga que el propio misterio del asesinato. Cutter es un hombre destrozado física (perdió un ojo, una pierna y un brazo en combate) y mentalmente por la guerra de Vietnam, cuyo contexto posterior intenta examinar la historia y la película. Un poco de manera tardía, lo que le condujo en su momento de ser algo derivativa.

‘El camino de Cutter’: un destrozado sistema circulatorio

Pero en qué decide centrarse y que opta por plasmar la distingue de otros esfuerzos de mostrar la masculinidad destrozada por una guerra que se demostró que era inútil y su falta de rumbo en un mundo confuso. Passer dibuja una atmósfera calurosa en esta California del Sur con alta influencia española (lo primero que vemos es un desfile de sevillanas y folklore andaluz por Santa Bárbara), donde el jolgorio festivo intenta distraer de realidades turbias en el sistema circulatorio de la ciudad.

El tono se sirve de cierto humor negro para pasar por este retrato profundamente cínico y devastador de una sociedad de moral destruida, aunque ‘El camino de Cutter’ ofrece muchos instantes de dolor a través de personajes como el de Heard. Tanto que a veces corre el riesgo de moverse en una deprimente monserga, pero su manera de replantear convenciones del género la hacen una película interesante de rescatar. O, al menos, que ciertas empresas la recuerden para generar curiosidad que no tuvieron en su momento.

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