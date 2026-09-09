"Solo los guionistas pueden poner palabras en mi boca". John Malkovich cancela una actuación en Israel después de que se inventaran sus declaraciones

"Estoy emocionado de volver a Israel, estoy deseando estar con el cálido pueblo israelí una vez más, con quien siento una fuerte cercanía y solidaridad". Esa es la frase con la que se promocionaba el espectáculo satírico musical de John Malkovich 'The music critic' en su paso por Tel Aviv el próximo 13 de abril de 2027. Las redes sociales ardieron y Malkovich también, porque resulta que esa frase... no la ha dicho en ningún momento.

Cómo no ser John Malkovich

Malkovich no ha perdido el tiempo: después de que la nota de prensa incluyera su frase falsa el 5 de septiembre, ayer mismo anuló su actuación en Israel y aclaró, como debería ser obvio para cualquier persona, que no se pueden inventar declaraciones de nadie, como cuenta The Hollywood Reporter: "Una empresa de PR contratada por el promotor israelí abocetó una cita para el artículo que se me atribuía, a pesar de que nunca he dicho la cita en cuestión, ni fui consultado antes de que se imprimiese".

No he pronunciado esas frases, y ciertamente no han sido aprobadas por mí ni reflejan mis sentimientos. El hecho de que fueran impresas como citas directas mías es inaceptable e insostenible. Por esta razón, he decidido que no puedo participar en la actuación de Tel Aviv.

Además, aclara que "Mi aparición en cualquier país, incluso el mío, no constituye una aprobación de la política, las acciones o los líderes elegidos o no elegidos de dicho país. Mis apariciones tampoco perdonan ni significan que soy 'solidario' con ninguna causa política, ni con la muerte de inocentes, ni con ningún acto de terrorismo, ni con ningún otro tipo de barbarie". Obviamente, la firma de PR se ha disculpado y ha admitido que se han inventado la cita de Malkovich por completo, porque... Bueno, ¿qué otra opción tenían, entre la espada y la pared?

Creo que necesitamos más cultura y más belleza en más sitios, no en menos. El arte nos recuerda que el ejercicio de nuestra humanidad compartida puede y debe ser una herramienta para unir nuestros conflictos y nuestras penas, nuestros agravios y nuestras tristezas, y que el ejercicio de libertad artística es muchas veces la mejor forma de protesta contra el salvajismo. Quiero continuar ejerciendo mi libertad artística, pase lo que pase. Sin embargo, solo los guionistas y novelistas pueden poner palabras en mi boca, e incluso entonces, solo para contar una historia, y nadie debería pensar que pueden hacerlo sin mi consentimiento y sin las consecuencias resultantes.

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