Ya es oficial. Netflix anuncia la fecha de estreno de la mejor película de superhéroes de los últimos años en la plataforma

Netflix se alimenta tanto de producciones propias como de títulos de otras compañías que licencia por periodos más o menos extendidos de tiempo. Una buena prueba de ello es que ya se oficial la fecha de estreno en Netflix de 'Superman', la excelente película de James Gunn protagonizada por David Corenswet que a mi juicio brilla como la mejor película de superhéroes de los últimos años.

La fecha elegida para el desembarco de 'Superman' en Netflix es el 19 de septiembre de 2026 -así lo promociona la propia plataforma-, lo que supone apenas 14 meses de espera desde su lanzamiento exclusivo en cines. Nada mal si tenemos en cuenta que antes fue exclusiva de HBO Max, de donde parece que va a desaparecer en breve, seguramente fruto de este acuerdo con Netflix.

Una nueva oportunidad para volar alto

Este movimiento va a dar a 'Superman' la oportunidad de llegar a ese público que no quiso pasar por taquilla para verla en cines, donde recaudó la nada despreciable cifra de 618 millones de dólares, y que tampoco tenían acceso a HBO Max. Y es que Netflix sigue siendo la plataforma de streaming número 1 con mucha diferencia.

Lo que sí me sorprende un poco es la fecha elegida, pues el salto a Netflix habría sido una maniobra promocional perfecta para motivar al público a ver 'Supergirl' en pantalla grande. Recordemos que la aventura de ciencia ficción comandada por Milly Alcock sufrió un batacazo histórico al recaudar apenas 126 millones frente a un presupuesto que rondó los 175 millones -algunos rebajan la cifra hasta los 170 y otra la elevan hasta los 185-.

No me cabe duda de que 'Superman' va a arrasar en Netflix España, pues hasta algunos títulos de catálogo de hace muchos años acaban funcionando bastante bien en la plataforma. Y además me sorprendería mucho que no siga disponible allí cuando el año que viene se estrene su secuela 'Man of Tomorrow', que el propio Gunn acabó de rodar a finales de agosto.

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