El anime de 'Naruto' quería enganchar al público internacional, pero su director tenía otras prioridades: "No puedes crear algo si te estás preocupando todo el rato"

Hoy en día ya estamos mucho más acostumbrados a que los animes tengan una gran proyección internacional. En casos como el de 'Solo Leveling', además el público extranjero ha sido quien lo ha impulsado al estrellato, pero hace veinte y treinta años el panorama era muy diferente.

'Dragon Ball' ya había abierto el camino a lo grande a la incursión de animes fuera de Japón, con 'One Piece' y 'Naruto' siendo dos series que también marcaron el camino. Y especialmente con esta última, había una gran preocupación por encajar con las audiencias extranjeras.

A mi, plin

Triunfar a nivel global es una preocupación cada vez más grande entre los estudios de anime. Y con el éxito que había pasado en su momento el manga de Masashi Kishimoto, los responsables del anime querían que 'Naruto' se hiciese al gusto de sus fans internacionales. Por suerte, el director Hayato Date tenía una idea, y unas prioridades, muy diferentes:

"Para ser sinceros, cuando hicimos 'Naruto', incluso entonces, ya había una gran presión para hacer que la serie vendiese bien fuera de Japón", explicó el director en Anime India, como recogen desde AnimeHunch.

El manga era tremendamente popular, y cuando se anunció el anime desde Estados Unidos se le dio una gran cobertura y la prensa estaba muy interesada en la producción del anime. Pero en lugar de dejarse llevar por el interés internacional, Date decidió concentrarse primero en gustar a los fans japoneses.

"Vinieron muchos medios de prensa a la conferencia de prensa de producción, y me hicieron preguntas, americanos y de otros países extranjeros", continuó Date. "Pero yo sentía que simplemente no se puede crear algo si te estás preocupando constantemente sobre gustar a la audiencia extranjera. Así que nuestro principal prerrequisito fue: ¿Qué necesitamos para hacerlo popular en Japón, ante todo? A partir de ahí, procedimos hacerlo así para Japón".

Así que 'Naruto' se creó sin tener en cuenta "sensibilidades" extranjeras... Lo que llevó a que el anime empezase a recibir quejas y censuras muy pronto. En Estados Unidos, en concreto, no les gustó demasiado que los personajes usasen armas de filo, pero Date decidió ignorar estas quejas por completo. La prioridad era preservar la obra de Kishimoto, no hacer un sucedáneo digerible.

"Si quitas los kunai, ya no es 'Naruto', ¿verdad?. Supuestamente debíamos haber considerado al público internacional y su perspectiva, pero los ignoré por completo. Con el tiempo, se trataba de preservar lo que se sentía auténticamente 'Naruto', o... Más bien, yo quería que los extranjeros vieran 'Naruto' por lo que era".

Habrá que ver si Destin Daniel Cretton y el equipo de la película en acción real de 'Naruto' toman notas de Hayato Date. Al fin y al cabo, esa será una producción estadounidense, y desgraciadamente ya sabemos cómo va el tema cuando se trata de cambiar demasiado un anime para acercarlo más al público del país.

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