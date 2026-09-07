27 años, 9 películas y 1 Óscar. La mejor actriz del mundo regresa dentro de un mes con la secuela de una de las mejores películas del siglo XXI

Algo muy habitual en Hollywood es que cualquier actor o actriz que gane el Óscar decida aprovechar ese impulso a su carrera para aceptar multitud de proyectos con los que asegurarse el futuro a corto plazo. Por eso llama la atención que Mikey Madison hiciera justamente lo contrario tras hacerse con la preciada estatuilla dorada por su trabajo de 'Anora', coronándose así como la mejor actriz del mundo.

Fue a principios de marzo de 2025 cuando se anunció la inesperada victoria de Madison en los Óscar, pues muchos poco menos que daban por sentada la victoria de Demi Moore por 'La sustancia'. Madison no estrenó película alguna ese año y en lo que va de 2026 tampoco ha vuelto a pasar por la pequeña o la gran pantalla. Eso va a cambiar en breve con el lanzamiento de la esperadísima 'El precio de la red'.

En un extraño segundo plano

Secuela de 'La red social', el aclamado largometraje de David Fincher que muchos consideran una de las mejores películas de lo que llevamos de siglo XXI, 'El precio de la red' ha dado mucho de lo que hablar hasta ahora, pero principalmente por la decisión de Jesse Eisenberg de no repetir como Marck Zuckerberg, siendo Jeremy Strong el elegido para ocupar su lugar.

También la presencia de Jeremy Allen White ha sido bastante comentada, llamando la atención que Madison esté quedando en un segundo plano pese a ser su primera película desde 'Anora'. Con 27 años y apenas 9 largometrajes en su filmografía, es ahora cuando tienen que confirmar si puede convertirse o no en una estrella de Hollywood.

Lo que sí se sabe es que el papel de Madison en 'El precio de la red' es Frances Haugen, una mujer que en 2019 se unió al equipo de Facebook con el sueño de convertirla en una red social menos tóxica. Bien poco tardó en quedar decepcionada con la política real de la empresa al respecto, lo que acabó llevando a que en 2021 filtrase una serie de documentos internos que sacaron a la luz las malas prácticas de la compañía liderada por Zuckerberg.

Sí es cierto que no tengo demasiadas esperanzas en que 'El precio de la red' alcance el extraordinario nivel de 'La red social', pues Aaron Sorkin es un director mucho menos estimulante que Fincher. Sin embargo, es una película que estoy deseando ver, y no me sorprendería lo más mínimo si acaba logrando multitud de nominaciones en los próximos Óscar, incluyendo una para Madison.

La buena noticia ahora es que queda muy poco para poder comprobarlo, pues el estreno de 'El precio de la red' en los cines españoles está previsto para el 9 de octubre de 2026, por lo que queda poco más de un mes para que todo el mundo tenga la ocasión de verla.

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