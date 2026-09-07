Todos los niños de los 90 crecieron con esta maravillosa película. Ahora, este clásico protagonizado por Robin Williams se lanza por primera vez en 4K

Robin Williams fue una de esas estrellas capaces de hacernos y, al mismo tiempo, emocionarnos hasta hacer que se nos saltasen las lágrimas. El actor, que falleció el 11 de agosto de 2014, dejó una filmografía repleta de personajes inolvidables, muchos de ellos padres, profesores o mentores, y la mayoría terminaron convirtiéndose en auténticos referentes.

Desde 'El club de los poetas muertos' hasta 'Sra. Doubtfire: Papá de por vida' ('Mrs. Doubtfire'), Williams tenía una habilidad especial y ahora, una de sus películas más emblemáticas, especialmente recordada por quienes crecieron con ella durante los años 90, va a tener un nuevo homenaje: 'Sra. Doubtfire: Papá de por vida' llegará por primera vez en Blu-ray 4K el próximo 28 de septiembre de este año, acompañada además de una buena colección de contenidos adicionales para los fans.

El corazón de Robin Williams y la señora Doubtfire

Dirigida por Chris Columbus, el responsable de otros éxitos como 'Solo en casa', 'Sra. Doubtfire: Papá de por vida' llegó a los cines en 1993 y rápidamente se convirtió en una de las grandes comedias familiares de aquella década. Su protagonista es Daniel, un padre caótico que imita voces y cuya vida se desmorona cuando su esposa Miranda decide divorciarse de él.

Pero el tema no acaba ahí, porque Daniel también se aleja de sus tres hijos. Incapaz de asumir lo poco que les ve, acaba maquinando un plan muy absurdo: transformarse, con ayuda de un amigo maquillador, en una mujer llamada Mrs. Doubtfire para conseguir un puesto como cuidadora de sus propios hijos.

El plan funciona y Daniel consigue volver a formar parte de la vida diaria de Lydia, Christopher y Natalie. Mientras se ocupa de la casa, también intenta mantener a raya a Stuart, el nuevo interés amoroso de Miranda, interpretado por Pierce Brosnan. Pero mantener esta doble identidad le resulta cada vez más complicado.

Y precisamente ahí está el encanto de la película, que utiliza el humor, las imitaciones y la extraordinaria capacidad de improvisación de Robin Williams para construir una comedia disparatada. Aunque debajo de todo esto encontramos una historia sobre el divorcio, la familia y el miedo de un padre a perder a sus hijos.

El próximo 28 de septiembre, 'Sra. Doubtfire: Papá de por vida' se podrá disfrutar por primera vez en Blu-ray 4K, con escenas eliminadas y contenido extra, un vistazo a la secuencia animada final y un reportaje centrado en las improvisaciones de Robin Williams. Más de treinta años después de su estreno, la película sigue siendo uno de los mejores ejemplos de aquello que hacía tan especial al actor: conseguir que detrás de cada carcajada hubiera también un enorme corazón.

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