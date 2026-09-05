La parodia de 'Super Mario' para mayores de 18 años no sólo existe sino que es propiedad de Nintendo. Y tiene todo el sentido del mundo

Nintendo siempre ha sido muy protectora con sus personajes a la hora de valorar su adaptación al cine, especialmente tras la horrible acogida que tuvo la película en acción real de 'Super Mario Bros.' estrenada en 1993. Poco a poco, tras el éxito de otras adaptaciones de videojuegos y un cambio de perspectiva en la industria, la compañía ha empezado a ver con buenos ojos que sus creaciones den el salto a la gran pantalla, destacando la película animada de Super Mario y su reciente secuela.

Pero lo cierto es que en el catálogo de películas basada en productos de Nintendo sobresale con luz propia una parodia porno de Super Mario. Porque sí, Nintendo es la dueña tanto de 'Super Hornio Brothers' como de su continuación. Y en realidad tiene todo el sentido del mundo que así sea.

Nintendo para adultos

El mundo de las parodias de cine para adultos es un auténtico pozo sin fondo, pero a principios de los años 90 no era nada usual inspirarse en videojuegos de éxito para hacerlas. Fue ahí donde el veterano actor y director de cine pornográfico Buck Adams vio una gran oportunidad de mercado y aprovechó el estreno de 'Super Mario Bros' para hacer una parodia de las aventuras del fontanero de Nintendo.

Inicialmente estaba previsto que el rodaje durase tres días pero hubo que reducirlo a solamente dos para recortar costes ya que finalmente el presupuesto rondó apenas los 20.000 dólares. No obstante, parece que les dio tiempo de sobra. El material fruto de las grabaciones era tan extenso que optaron por dividir la película en dos entregas.

Mientras tanto, la película oficial de 'Super Mario Bros', dirigida por Rocky Morton y Annabel Jankel, se estrelló con estrépito, fracasando en taquilla, decepcionando a los fans y recibiendo unas críticas malísimas. Ni siquiera sus protagonistas estaban contentos con el resultado, como desvelaría Bob Hoskins.

Ante este panorama, como en Nintendo no querían que la imagen de sus personajes se manchase todavía más, el movimiento inesperado de la compañía fue adquirir los derechos de 'Super Hornio Brothers' y se secuela, poco después de su lanzamiento en 1993. El plan siempre fue hacerlo sin llamar mucho la atención sobre la compra, con el objetivo de sepultarlas y que nadie volviese a tener acceso nunca más a las películas.

La estrategia de Nintendo fue un éxito completo durante años, llegándose incluso a dudar de que las películas existiesen realmente. No obstante, una copia de 'Super Hornio Brothers 2: King Pooper Returns' salió a la luz en 2009 (en YouTube se puede ver un extracto que deja claro el nivel de la producción) e incluía un pequeño resumen de la primera entrega, la cual sigue completamente desaparecida a día de hoy, para la tranquilidad de los dueños de Nintendo.

Ron Jeremy, una de las mayores estrellas de todos los tiempos del cine para adultos, interpretó aquí a la versión porno de Mario y confirmó que no era legalmente posible lanzar la película de nuevo. A menos que alguien la acabe filtrando por la razón que sea, mucho me temo que ya es prácticamente imposible que un día lleguemos a poder verla. Y quizá sea mejor así.

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