Hace 60 años se estrenó la primera película con escenas de sexo real que no era porno. En realidad era una crítica al cine para adultos

A lo largo de los años se han estrenado multitud de películas con escenas de sexo real que no pertenecían al cine pornográfico. Eso sí, el primer largometraje narrativo en hacerlo se estrenó hace justamente 60 años, con la particularidad de que era una película con un mensaje contrario a la pornografía, lo que generó más de un problema a la hora de estrenarlo.

La película en cuestión es 'Gift', escrita y dirigida por el cineasta danés Knud Leif Thomsen. Cuenta la historia de un joven amoral que es invitado a la casa de una familia ordinaria, donde no duda en seducir a la hija, una muchacha sumisa. La particularidad del uso del sexo real en la película es que se hace mostrando imágenes de películas porno que él le muestra a ella, enseñándose de paso a los espectadores.

Una extraña contradicción

El objetivo de 'Gift' era hacer una crítica a la falta de conciencia espiritual de la sociedad joven de la época, haciendo especial hincapié en su adicción a la pornografía, que por aquel entonces todavía estaba prohibida en todo el mundo. Todo ello llevó a que surgiera un tremendo conflicto cuando la censura danesa tuvo que tomar una decisión sobre su estreno comercial.

La contradicción entre el mensaje de la película con el uso de imágenes pornográficas se complicó aún más por el hecho de que 'Gift' había recibido una subvención oficial del fondo cinematográfico danés. Además, Thomsen no iba a poner las cosas fáciles montando preestrenos de una versión sin ningún tipo de censura.

¿Cuál fue la decisión tomada por la censura danesa? Alterar las escenas con contenido pornográfico con un filtro neblinoso en forma de X. Eso sí, aún peor fue cuando la película se exportó a Estados Unidos. Allí simplemente se eliminaron todas las escenas pornográficas antes de su estreno comercial.

Todo lo sucedido llevó a que se avivase el debate sobre la pornografía en Dinamarca, pues acabaría convirtiéndose en el primer país del mundo en legalizar su uso cinematográfico en 1969. 'Gift' dio un primer impulso para impulsarlo, pero todavía había camino por andar, pues la película fue recibida con un rechazo total por los críticos daneses. Curiosamente, en Estados Unidos fue aclamada.

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