12 años después de 'Boyhood', esto es lo que ocurrió con su actor protagonista: "Siento compasión por las personas que luchan con la fama"

Cuando Richard Linklater estrenó 'Boyhood' en 2014, el cine vivía un momento muy especial. Rodada durante doce años con los mismos actores -entre los que estaba Ethan Hawke-, la película siguió el crecimiento real de un niño desde la infancia hasta el inicio de la vida adulta, convirtiéndose en un experimento cinematográfico sin precedentes que maravilló a la crítica, estuvo a un paso de ganar el Oscar a Mejor Película y dio a Patricia Arquette la estatuilla como mejor actriz de reparto.

Sin embargo, mientras el filme se consolidaba como un clásico contemporáneo, la trayectoria de su joven protagonista adoptó un rumbo muy distinto al que muchos esperaban. Lejos de convertirse en una estrella de Hollywood, Ellar Coltrane decidió tener una vida completamente alejada de la industria, una decisión sobre la que ahora reflexiona al recordar cómo fue crecer delante de una cámara durante más de una década.

Lejos de Hollywood

Más de una década después, Ellar Coltrane sigue teniendo claro que no persigue una carrera en Hollywood. Aunque ha seguido participando en algunos proyectos independientes, a día de hoy vive alejado de los focos y dedica gran parte de su tiempo a otros trabajos. "La verdad es que he seguido adelante con mi vida", explica. "Trabajo en empleos manuales, soy bombero voluntario y ahora mismo me estoy sacando mi licencia de técnico de emergencias médicas". Aun así, reconoce que sigue echando de menos el ambiente de un rodaje y la colaboración creativa que marcó su infancia.

El actor recuerda con cariño cómo fue participar durante doce años en una película como esta. Aunque desde pequeño sabía que tendría que regresar cada año al rodaje, nunca llegó a entender la magnitud del proyecto hasta que alcanzó la mayoría de edad.

"Sabía que volvería cada año, pero no había manera de que comprendiera lo que significaban 12 años. Fue mucho más tarde, cuando tenía 17 o 18 años, que empecé a comprender lo importante que era para mí. Era divertido. Era como un campamento de verano. Nunca lo sentí como una carga".

Uno de los aspectos que más valora de aquella experiencia fue la forma de trabajar de Richard Linklater, que incorporaba vivencias reales del reparto al guion y fomentaba una creación muy colaborativa.

"Richard es un director que se preocupa mucho por los actores. Cada año se realizaban talleres muy extensos... a menudo utilizaba mis palabras, fragmentos de mi experiencia y de lo que vivía a lo largo de los años, y me animaban a adaptar mis diálogos para que sonaran más naturales".

Coltrane también reconoce que la fama fue la parte más complicada de todo el proceso, aunque considera que tuvo mucha suerte al no convertirse en una estrella infantil mientras rodaba la película. El mundo descubrió 'Boyhood' cuando él ya había cumplido los 18 años, algo que, en su opinión, le evitó muchos de los problemas que han sufrido otros jóvenes actores.

"Cuando sí experimenté la fama, fue muy duro. Me permitió evitar ser una estrella infantil, lo cual es realmente difícil para mucha gente. Siento mucha compasión por las personas que realmente luchan con la fama a una edad temprana".

Lejos de buscar grandes producciones, Coltrane asegura que solo volvería a actuar si encuentra proyectos que realmente le motiven. "Me va muy bien colaborando con un director que tiene un proyecto que le apasiona", explica. "Richard y Ethan me formaron como colaborador y parte del engranaje de la película. Así que espero participar en más proyectos pequeños e independientes que me apasionen, porque tengo mucho que ofrecer".

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