Sí, estás viendo ‘La odisea’ recortada si no la ves en IMAX. No, no te están estafando ni te estás perdiendo el lenguaje visual de la película

Como toda buena película que tiene alcance masivo y también decisiones autores potentes, 'La odisea' ('The Odyssey') de Christopher Nolan está siendo un tema de discusión muy encendido, con algunas polémicas derivadas de la misma. Muchas de ellas alejadas de lo cinematográfico, aunque una en concreto se sitúa justo en ese ámbito y tiene que ver con lo que justo la hace diferente.

Nolan empezó a abrazar el IMAX, con toda su textura de celuloide y amplitud de detalle, alrededor de 'El caballero oscuro' ('The Dark Knight'). En esa película ya se empieza a apreciar una aproximación diferente al lenguaje cinematográfico por su parte, que era más funcional y simple en sus primeras películas, diseñando algunas escenas concretas que iban a ser rodadas en este formato para sacar partido tanto a la inmensidad con la que se proyecta como a la inmersión que propone.

El caballo de Troya de Nolan

El cine de Christopher Nolan tiende a menudo a la inmersión de sus personajes en circunstancias extraordinarias, y sus movimientos de cámara o su puesta en escena tiende a enfatizar esa sensación. El IMAX le ha ayudado a acentuarlo, sacándole cada vez más partido conforme ha solucionado los problemas que podía causar rodar con cámaras tan específicas y grandes.

También conforme la compañía ha ido colocando salas alrededor del mundo, asociándose además con una experiencia premium. 'La odisea' ha sido la primera película que Nolan ha conseguido rodar al completo en películas IMAX, y mucha de su promoción ha ido no sólo en experimentarla en ese formato, sino también en otros como los 70mm, en Dolby Cinema o en los más “discretos” 35mm proyectados.

Por supuesto, la mayoría de salas comerciales no manejan ni la proyección del celuloide o ni tienen acceso a un formato premium. En el caso concreto de España, las salas de cine que pueden ofrecer IMAX se cuenta con menos de los dedos de una mano, y ninguno lo hace en 70mm (hay unas pocas que sí proyectan en película, pero no en IMAX).

El "pueblo llano" no puede experimentar 'La odisea' en esa inmensidad que tanto se promociona, y esto se considera en general como un insulto de Nolan al público. Y, en última instancia, al lenguaje cinematográfico, porque para poder llegar a todas las salas comerciales ha tenido que cambiar la relación de aspecto de 1.90:1 que tiene la película en IMAX por una recortada 2.39:1 próximo al formato panorámico.

Esto se ha comentado como una estafa al espectador por quitarle información, o por ofrecer una versión mutilada y por tanto incompleta de la experiencia. Pero estas conversaciones ignoran cómo se experimenta una imagen proyectada a lo grande en una amplia superficie.

Si se mantuviera la relación de aspecto "ideal" del IMAX en una sala más corriente no se va a experimentar de manera similar, ya que se carece por completo de la profundidad de detalle de un proyector capacitado para el formato (mucho más potente que el que se encuentra en la mayoría de salas) y va a observarse con dos espacios negros a cada lado de la imagen.

La información perdida y el fetiche del premium

Esto pierde aún más el propósito de rodar en IMAX, que es la inmersión profunda en la acción de la historia. Es por ello que Nolan y su equipo proponen el panorámico para la alternativa más extendida. La pérdida de "información" persigue una concentración de los elementos que emule la inmersión a la que aspira el director.

La información clave sigue presente en el plano, y la intención se preserva en buena medida. Sí, el lenguaje cinematográfico es qué entra y no entra en el plano (aunque eso concierne más al área específica de la puesta en escena), pero es también considerar en qué circunstancias va a observar el espectador la imagen y qué efecto tiene en él, aunque sea de manera no consciente.

Tampoco nos vamos a engañar: verla en IMAX ofrece un impacto superior que verla en una sala más corriente. También se experimenta mejor cualquier película proyectada en película y en el formato correspondiente que en digital, que es también lo más extendido. 'Una batalla tras otra' (’One Battle After Another’) de Paul Thomas Anderson sólo podía verse en el formato que se rodó (VistaVision) en cuatro cines en todo el mundo, ninguno IMAX.

Yo la vi por segunda vez en ese formato y fue una experiencia superior que en el cine de la ciudad. Pero la película seguía siendo extraordinaria porque sus elementos fundamentales se podían trasladar a cualquier formato.

Si acaso, el debate alrededor de ‘La odisea’ y el IMAX, o de cualquier otra película que esté publicitada con este formato, no debería orientarse tanto a lo individual de una experiencia mutilada, sino del riesgo de fetichizar los formatos hasta quitar valor a experimentar de manera llana y compartida el cine.

Estamos ante un arte que se volvió grande y popular porque era accesible al público, y estos formatos se venden siempre en un rango premium. Es decir, más caros y, a la postre, más exclusivos. Que los grandes estudios se estén fijando tanto en explotar este fetiche del formato es justo lo que debería preocuparnos, porque va a aproximar la experiencia cinematográfica al lujo en lugar de a una actividad que pueda tener lugar de forma amplia.

En diciembre veremos un nuevo esperpento con Marvel intentando vender un falso formato IMAX para intentar paliar la pérdida de estas salas frente al mastodonte de ‘Dune: Parte Tres’ (’Dune: Part Three’), porque se sabe todo el dinero que hay en juego. Se puede valorar lo añadido de verlo de manera especial, pero tampoco podemos hablar de una experiencia mediocre o indigna en el hecho de verla en un cine corriente. Corremos el riesgo de perder esta última opción.

En Espinof | Christopher Nolan explica el final de 'La odisea' y por qué cambió el desenlace original de Homero: "Es sombrío y misógino"

En Espinof | "El cine es una cuestión sobre lo que está dentro del cuadro y lo que está fuera": por qué la relación de aspecto es una herramienta clave para los directores