'Spider-Man: Brand New Day' tiene un cameo secreto de la actriz que convenció a Tom Holland para ser actor: "Estaba allí cada día enseñándome"

Algunos reencuentros pueden pasar desapercibidos, pero hay otros que tienen un significado especial para quienes los que han seguido la carrera de sus protagonistas desde el principio. 'Spider-Man: Brand New Day' ha reunido de nuevo a Tom Holland con una de las personas más importantes en sus primeros pasos en el cine: Naomi Watts.

Casi catorce años después de compartir pantalla en 'Lo imposible', la actriz ha vuelto a coincidir con el británico en la nueva película del Universo Marvel, aunque esta vez lo ha hecho de una forma muy distinta.

Se cierra el círculo

Tom Holland y Naomi Watts trabajaron juntos por primera vez en 'Lo imposible', la película dirigida por J.A. Bayona basada en la historia real de una familia que quedó separada durante el devastador tsunami del océano Índico de 2004 mientras pasaba las vacaciones de Navidad en Tailandia. La interpretación de Watts le valió una nominación al Oscar y el papel convirtió a Holland en una de las grandes promesas de Hollywood.

Aquel fue el primer gran papel cinematográfico de Tom Holland y también la experiencia que le confirmó que quería dedicarse al cine. Pues el actor siempre ha reconocido la importancia que tuvo Naomi Watts durante aquel rodaje.

"En Lo Imposible, aprendí a actuar. Naomi Watts estaba allí cada día, enseñándome todo el rato. Fue allí donde descubrí que quería ser actor".

La película exigió un enorme esfuerzo físico al entonces adolescente, porque Holland pasó semanas rodando en gigantescos tanques de agua para recrear el tsunami de 2004. De hecho, él recuerda especialmente las complicadas escenas junto a Watts.

"Recuerdo que [Naomi Watts y yo] estábamos abrazando un árbol, pero la corriente nos arrastraba las piernas. Si ven algunas tomas descartadas, verán que estábamos rodando la escena y de repente uno de nosotros desaparecía y la cámara se movía al otro lado. Fue bastante complicado técnicamente y tuvimos algunos momentos graciosos".

Después de 'Lo imposible', Holland siguió creciendo con proyectos como 'En el corazón del mar', donde trabajó con Chris Hemsworth bajo las órdenes de Ron Howard.

Ahora, ambos han vuelto a coincidir en 'Spider-Man: Brand New Day'. Aunque Naomi Watts no aparece físicamente en pantalla, sí que participa en la película poniendo voz a EVIE, una inteligencia artificial que acompaña y ayuda a Spider-Man durante parte de la historia. Este pequeño papel supone además el debut de Naomi Watts dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

La propia Watts celebró su papel secreto en una publicación de sus redes sociales:

De interpretar a tu madre a interpretar a tu IA (100% creada por humanos). ¡Felicidades a Tom, Destin y a todo el equipo de Spider-Man: Brand New Day por el histórico fin de semana de estreno! ¡Estoy inmensamente orgullosa de haber formado parte, aunque sea mínimamente, de esta increíble película!

El reencuentro llega en un momento inmejorable para el actor británico. 'Spider-Man: Brand New Day' ya está en los cines y ha pulverizado récords de taquilla en sus primeros días tras el estreno. Y las previsiones apuntan a que no hará más que mejorar, consolidando sus carreras.

En Espinof | Jon Bernthal comenta cómo ha sido volver a trabajar con Tom Holland en 'Spider-Man: Brand New Day': "Se ve a sí mismo como un ejemplo"

En Espinof | En el final de 'Spider-Man: Brand New Day' está la clave que explica por qué lo nuevo de Marvel se titula así: "Es el último plano de la película"