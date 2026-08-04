La escena más importante de 'Spider-Man: Brand New Day' fue improvisada por Tom Holland, pero cambió por completo la película: "Se convirtió en nuestra Estrella Polar"

'Spider-Man: Brand New Day' ha recuperado a Peter Parker por todo lo alto con un estreno histórico. Un regreso por todo lo alto para el superhéroe de Marvel, que nos ha traído su historia más personal y oscura hasta el momento en el MCU.

Uno de los ejes centrales de la película es la soledad de Peter y el duelo que siente por sus relaciones pasadas, ya que tras los eventos de 'Spider-Man: No Way Home' todos sus seres queridos le han olvidado. Ned y MJ han seguido adelante con sus vidas, y Peter se ha ido aislando más y más para refugiarse en su identidad de superhéroe.

¡Aviso! Este artículo contiene spoilers sobre 'Spider-Man: Brand New Day'

De atrás hacia adelante

Llegar hasta este punto tan emocional fue complicado, con lo nuevo de Marvel adentrándonos en un terreno un tanto más oscuro pare Spidey, y Tom Holland fue clave para llevar a este punto al personaje. Así lo ha confirmado el propio director Destin Daniel Cretton, porque uno de los momentos más importantes de todo 'Spider-Man: Brand New Day' fue improvisado.

"Nuestra estrella guía [para la película] surgió en nuestro primer día de rodaje con Tom Holland, durante una escena real. Nuestro verdadero primer día era en Glasgow, y era todo acción, pero la primera escena dramática que rodamos fue cuando Tom le trae flores a la tumba de Tía May", recordó Cretton en una entrevista con Deadline. "Pasamos días rodando ese montaje. Creo que cubrimos cinco periodos de tiempo diferentes, cambiándole de traje, cambiando los moratones de su cara... Hicimos lluvia, nieve, nos llevó todo el día."

Esto iba a ser simplemente un montaje para dejar claro el paso del tiempo y la rutina estricta en la que se ha hundido Peter Parker. Aunque a última hora decidieron rodar un extra "por si acaso", y terminaron encontrando el final definitivo para la película:

"Al final del día estábamos listos para cerrar y pensé: ya que estamos aquí, deberíamos rodar una versión más en caso de que queramos usarla al final de la película", dijo el director. "No estaba planeado, ni escrito de esa manera. Le pedí a Tom si podíamos encontrar un nuevo traje y hacer que la trajese flores a la Tía May al final de la película. Lo hizo una vez y me dijo 'creo que voy a probar con algo de diálogo'. Le dije que bien, y le pusimos un micro, se agachó, le dio las flores a la Tía May y dijo las líneas que terminaron en la película".

"Al principio no le di muchas vueltas, solo le estaba dejando improvisar. Pero tan pronto como dijo: 'Te alegrará saber que he decidido que no voy a hacer esto solo nunca más', esa frase se convirtió en nuestra Estrella Polar para toda la película", dijo Cretton. "Ahora se siente obvio, es donde la película siempre iba dirigida, pero en el momento en el que la rodamos todavía no teníamos esa idea tan clara. Trabajamos hacia atrás desde ese punto y nos dimos cuenta de que es a donde íbamos. Para mi, es toda la película, justo ahí".

Respecto al futuro, tanto para Peter como para él mismo, Destin Daniel Cretton todavía no se quiere mojar del todo. "No quiero parar la conversación poniendo mi opinión ahí en medio. Sabiendo que habrá otra película, la conversación continuará en la sala de guionistas mientras descubrimos, si descubrimos, qué vamos a hacer a continuación". Habrá que esperar y ver, aunque Tom Holland y Zendaya ya están a bordo de la secuela.

En Espinof | En el final de 'Spider-Man: Brand New Day' está la clave que explica por qué lo nuevo de Marvel se titula así: "Es el último plano de la película"

En Espinof | Tom Holland, actor (30 años): "Algunas de mis películas son una mierda y no deberías verlas"