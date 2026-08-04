Matt Damon, sobre el rechazo en sus comienzos: "Vas a fracasar a veces, y eso es algo bueno; pocas cosas me han formado más"

El 2026 será difícil de olvidar para Matt Damon. El actor ha encabezado la que apunta a ser la película más taquillera de Christopher Nolan, 'La Odisea', y también ha arrasado en Netflix con 'El botín' (The Rip). Son triunfos que amplían una carrera repleta de éxitos como la saga Bourne, pero que también estuvo marcada en sus inicios por rechazos y tropiezos: castings fallidos que le enseñaron más que casi cualquier otra experiencia y moldearon su oficio con una dureza sin la que, posiblemente, no estaría aquí.

Así lo contó él mismo durante un conmovedor discurso de graduación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts: "En primer lugar, a veces van a fracasar, y eso es algo bueno. Con todos los éxitos increíbles que he tenido la suerte de compartir, pocas cosas me han formado más que las audiciones a las que Ben [Affleck] y yo íbamos como jóvenes actores, donde nos subíamos a un autobús, nos presentábamos en Nueva York, esperábamos nuestro turno, nos dejábamos la piel llorando para una escena y luego nos decían: 'Vale, gracias'. Aquello era un 'Game Over' para nosotros. Solíamos llamarlo recibir un 'vale, gracias'. Y esas experiencias se convirtieron en nuestra coraza".

La definición de un actor profesional

Posiblemente, estos 'Vale, gracias', le enseñaron la lección más grande de su carrera: una inquebrantable ética de trabajo que le convenció de seguir adelante en un proyecto del que tenía claro su destino: "Tuve una película —que no voy a nombrar— en la que me di cuenta, al mes de empezar a rodar, de que esto no iba a funcionar. Casi entro en depresión, pero mi esposa me dijo: 'Ve y haz tu trabajo'. (…) La definición de un actor profesional es alguien que sabe que está metido en un pestiño y se presenta allí, aguantando 16 horas con actitud positiva, animando a la gente que le rodea".

"'Voy a ser la banda que toca en el puto Titanic. ¡Y voy a estar sonriendo todo el puto tiempo! En plan: esto es lo que hay, esto es a lo que me dedico'. Como si me estuvieran poniendo a prueba, fue como un desafío. Dije: 'Vale, vamos a ello'. Y aprendí mucho de eso, ¿sabes? No fue solo un proceso horrible y descorazonador; saqué muchas buenas lecciones de aquello. Siempre hay una lección, ¿sabes?", añadió. Estas últimas declaraciones, por cierto, son recientes, de una entrevista con Josh Horowitz.

En resumen, de todo se puede sacar una lección. Hasta de decir 'no' a Avatar y perder, supuestamente, un dineral. Mientras tanto, recuerda que aún puedes verlo en cine como Odiseo / Ulises en La Odisea de Christopher Nolan, que va camino de superar la cifra de 1.000 millones de dólares en taquilla y donde Matt Damon está excelente para buena parte de la prensa especializada. Aprovecha ahora, ya que no parece que vaya a llegar a streaming pronto, y esta es sin duda una experiencia de corte cinematográfico. También podéis aprovechar para ver 'El indomable Will Hunting', escrita por Damon y Ben Affleck, y muy protagonista en el discurso al que antes hacíamos mención en este texto.

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