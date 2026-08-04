15,2 millones de visionados en 5 días. Este bombazo de 2026 ya es el mejor estreno en Disney+ desde 'Deadpool y Lobezno'

'El Diablo Viste de Prada' ha sido, durante los últimos 20 años, más que una película para millones de personas: era una tabla de salvamento, un punto fijo al que agarrarse en días malos, la típica que muchos pueden recitar de inicio a fin sin equivocarse en ningún diálogo. Lo sorprendente es, pues, que hayan tardado tanto en hacer una secuela. Eso sí, promete seguir los pasos de la primera parte en una sesión doble de lo más chic.

El diablo viste de éxito

Después de recaudar 691 millones de dólares en todo el mundo (más del doble que la película original), 'El Diablo Viste de Prada 2' se ha estrenado por fin en Disney+ y el éxito ha continuado en streaming. En tan solo 5 días, según revela Variety, ha tenido 15,6 millones de reproducciones, convirtiéndola en el mayor éxito de la plataforma desde el estreno de 'Deadpool y Lobezno', que consiguió 19,4 millones en 6 días. Sí, es un poco lioso, pero si no dan datos estandarizados es lo que hay.

Lo que demuestra el éxito de 'El Diablo Viste de Prada 2' que no ha tenido, por ejemplo, 'Blancanieves', es el poder que aún tienen las salas de cine en el imaginario colectivo. ¿Por qué el público que no va a ver una película nunca se ha lanzado a Disney+ en cuanto se ha estrenado? Porque ha oído hablar de ella, ha visto que es la número 1 y le ha picado la curiosidad. Por eso, también Amazon Prime Video estrena gran parte de sus películas (como 'Sin Piedad'), conscientes de que no recuperarán lo gastado en salas, pero después será número 1 en su servicio.

Disney aún no ha dicho nada sobre una posible tercera entrega de 'El Diablo Viste de Prada', pero Meryl Streep ha dicho que está a bordo si la hacen rápido. Después de este absoluto bombazo, la única pregunta es por qué están tardando tanto en darle luz verde. Habrá que aprovechar que ahora está de, bueno... moda,

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