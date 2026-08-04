Henry Cavill no se conforma con una sola serie de 'Warhammer 40.000' y ya prepara una versión animada. Hoy mismo podemos ver su primer episodio

Reconozco que, pese a estar muy metido en el mundo de los juegos de mesa y de rol, nunca me he metido en 'Warhammer 40.000' porque, con una historia que empieza en 1987, se me antoja insondable empezar a estas alturas. Sin embargo, Henry Cavill está convencido de que es el momento de convertirla en la nueva franquicia de moda. Es imposible saber si lo conseguirá, pero, desde luego, no será porque no le ha puesto empeño.

Pintando miniaturas

Después de anunciar que sería el protagonista de una serie en acción real basada en la franquicia (actualmente en desarrollo en Amazon), ahora Variety ha anunciado que también están preparando una serie de dibujos animados en la que Cavill actuará como productor ejecutivo y que se desarrollará al mismo tiempo que el otro proyecto.

De hecho, se trata del spin-off de una serie olvidada de hace un par de años, 'Secret Level', que tenía un episodio dedicado a 'Warhammer 40.000' y llamó la atención de Games Workshop lo suficiente como para desarrollarlo más. De momento poco sabemos más allá de que la serie presentará a los Vigías de la Muerte, un grupo de élite de Marines Espaciales que cazan amenazas alienígenas.

Dave Wilson, su director, ya ha afirmado que 'Secret Level' no era solo una antología, sino una especie de capítulos piloto: "La respuesta al episodio de 'Warhammer' fue extraordinaria, particularmente de los fans que entendieron el cariño que pusimos en hacer bien ese mundo. La serie nos da la oportunidad de construir desde esa base y contar una historia más larga. Llevo queriendo contar una historia en este formato ambientada en 'Warhammer 40.000' desde hace más de veinte años".

No es la única serie de videojuegos que Amazon Prime Video tiene en la recámara, porque títulos como 'Tomb Raider', 'God of War', 'Mass Effect', 'Wolfenstein' y 'Life is Strange' se sumarán pronto a 'Fallout' en un catálogo que pide un mando para jugarlo como es debido.

En Espinof | Películas basadas en videojuegos, ¿de verdad son todas malas? Un recorrido por 19 adaptaciones, desastres y éxitos, errores catastróficos y revalorizado cine de culto para los fans

En Espinof | Las mejores series de 2026