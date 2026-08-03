Gayle Rankin, actriz de 'La casa del dragón', comenta cómo se rodó la extraña cena del último episodio: "Hay un vínculo traumático real"

Alys Rivers es uno de los personajes que más me fascinan de 'La casa del dragón'. Desde que aparece en Harrenhal, la misteriosa hechicera ha demostrado que sabe mucho más de lo que dice y que su influencia sobre Daemon primero y Aemond después va mucho más allá de la simple manipulación.

Sin embargo, el séptimo episodio de la tercera temporada ha cambiado por completo la percepción de su relación con el príncipe Targaryen. Después de todo lo ocurrido, la actriz Gayle Rankin ha explicado qué hay realmente detrás de Alys, cuánto sabe sobre las visiones de Aemond y qué significan esos inquietantes huevos de dragón que podrían marcar el futuro de la dinastía.

Ojo, que hay spoilers a partir de aquí.

El confinamiento da mucho de sí

Uno de los grandes interrogantes de la temporada es hasta qué punto Alys controla las visiones de Aemond. Para Gayle Rankin, la respuesta no es tan sencilla. Aunque reconoce en Collider que su personaje posee un don especial, no cree que todo forme parte de un plan calculado. "Creo que definitivamente sí", responde cuando le preguntan si Alys tiene una especie de percepción extrasensorial sobre lo que ocurre en Harrenhal.

Tras varios episodios viviendo en Harrenhal prácticamente sola, la actriz considera que entre ambos se ha creado un vínculo muy particular. "Han estado solos, y creo que se ha convertido en un vínculo traumático real".

Uno de los momentos más comentados del episodio es la extraña cena entre Aemond, Alys y Alicent. Rankin revela que el gesto de Aemond tomando la mano de ambas mujeres no estaba previsto.

"Ewan hizo eso ese día. Nosotras solo dijimos: Eres un enfermo, eres un enfermo, un enfermo, un chico enfermo. Fue muy divertido. Todos queríamos que fuera realmente raro y espeluznante".

Por otro lado, la aparición de los huevos de dragón también deja nuevas incógnitas sobre las verdaderas intenciones de Alys. Para Rankin, no representan únicamente el futuro de la casa Targaryen, sino una metáfora del poder y la maternidad.

"Estos huevos lo son por una razón, y representan la fertilidad, y eso es poder. Creo que está lista para usarlos de una manera muy poco tradicional porque es una chica muy poco tradicional".

Además, a esto hay que sumarle el intento de Alicent de acabar con la vida de su hijo, algo que cambia por completo la dinámica entre ambos personajes. Según adelanta la actriz, ese episodio solo estrechará todavía más su relación.

"Creo que van a alcanzar un nuevo nivel de intimidad, si es que se puede. Algo se ha estado gestando dentro de Alys, y creo que está un poco fuera de control, y algo está a punto de ocurrir".

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