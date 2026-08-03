Bette Davis, actriz ganadora de 2 Óscar: "Nadie tiene derecho a decirme que deje de fumar. Así sólo consiguen que quiera fumar más"

En Espinof ya hemos recordado declaraciones de actores que estaban totalmente a favor de le bebida, con Fernando Fernán Gómez llegando a afirmar que "el alcohol me ha dado más satisfacción que una subida de sueldo o la ovación del público", pero no es el único hábito cuestionable con grandes defensores en el mundo del cine.

La legendaria Bette Davis llegó a ganar 2 Óscar por sus inolvidables trabajos en 'Peligrosa' y 'Jezabel', siendo además nominada en otras nueve ocasiones. Su nombre aparece siempre en las listas de mejores actores de todos los tiempos, pues lo único que realmente sorprendería fuese que alguna la dejase fuera, pero lo que ahora nos interesa es su pasión por el tabaco.

Nadie iba a decir qué hacer a Bette Davis

Davis fue una fumadora empedernida durante toda su vida, llegando a consumir entre cinco y diez cajetillas de tabaco al día. Un hábito insano, pero justo es reconocer que no se vendía para nada de esa manera cuando la protagonista de la magistral 'Eva al desnudo' empezó a consumirlos.

Fue años después cuando diferentes estudios empezaron a demostrar que el tabaco era malísimo para la salud, lo que inició un movimiento contra su consumo. Sin embargo, Davis no solamente no se unió al mismo, ya que fue un paso más allá al afirmar sobre ese movimiento que "lo detesto más de lo que te puedo decir". Y en ningún momento ocultó el motivo: "¡No quiero que me digan qué hacer!"

La actriz aseguró durante los últimos años de su vida -falleció en 1989 como consecuencia de una metástasis por el cáncer de pecho que padecía- que “quiero tener mi propia vida. Todo esto es por culpa de gente que dejó de fumar y no lo soporta. Me parece una farsa. Y creo que es asunto nuestro lo que hacemos. Nadie tiene derecho a decirme que deje de fumar. Así solo consiguen que quiera fumar más".

Teniendo en cuenta que siempre tuvo fama de ser una actriz con la que era difícil trabajar, estaba claro que tampoco iba a morderse la lengua con cosas que le afectaban de forma tan directa.

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