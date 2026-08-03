Clint Eastwood tiene una norma muy estricta cuando interactúa con sus fans: "Me lo han pedido muchos y siempre les digo que no"

Clint Eastwood es una de las mayores leyendas de Hollywood, por lo que es normal que también tenga muchísimos fans repartidos a lo largo y ancho del planeta. Él nunca ha tenido ningún tipo de problema en interactuar con ellos, pero hace tiempo decidió poner una norma muy estricta cada vez que eso pasaba, pues empezaban a ser demasiados los que siempre le pedían lo mismo.

La curiosa petición con la que Eastwood ha tenido que enfrentarse en multitud de ocasiones es la de que le pidieran que firmasen sus armas de fuego, ya sea en la empuñadura de la pistola o en la funda que utilicen para guardarla. El actor es consciente que se debe principalmente a haber sido Harry el sucio, pero no por ello es algo que disfrute.

"No quiero que mi nombre aparezca ahí"

El propio Eastwood afirma en Psychology Today que "no me gustaría en absoluto" que alguien dijese que ha disparado a otra persona motivada por algún personaje interpretado por el actor. Y sobre las peticiones de firmar sus pistolas, Eastwood lo deja claro con estas palabras:

Sabes, ha habido gente que se me ha acercado y me ha pedido que firme sus armas. Que firme mi nombre en las empuñaduras, las fundas y demás. Lo he hecho una o dos veces para agentes de la ley, pero cuando la gente hace eso, y últimamente me lo han pedido muchos y siempre les digo que no. No quiero hacerlo. No quiero que mi nombre aparezca ahí y espero que uses esta arma —sea cual sea su propósito— con prudencia.

Sin embargo, Eastwood es consciente de que podría pasar que alguien use un arma inspirado por él y no le queda otra que asumir esa responsabilidad en caso de que suceda: "Tendría que vivir con eso dentro de mí. Es una mente enferma. ¿Qué lleva a John Hinckley a hacer su programa, sea cual sea su programa en la vida? Quiero decir, podría cambiar de repente y culpar a alguien. Ya sea el viejo truco de decir: "Caramba, mi madre me pegaba cuando era pequeño" o "Mi padre me gritaba" o algo así. De todos modos, todo el mundo busca una razón para no asumir la responsabilidad de sus propios actos. Así es el mundo"

"Así que lo aceptaría, pero no me gustaría. Odiaría pensar... Supongo que a todo actor le gusta pensar que sus fans son especiales, que estarían por encima de ese tipo de cosas. Que se darían cuenta de que esto es solo una actuación y que tan pronto como salgan del teatro lo olvidarían todo", concluye el director y protagonista de 'Sin perdón'.

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