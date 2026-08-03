'La casa del dragón' por fin acaba de revelar cuál era el verdadero objetivo de Ormund Hightower. Y no era para nada el que me esperaba

La temporada 3 de 'La casa del dragón' llevaba semanas sembrando dudas alrededor de uno de sus personajes más enigmáticos, y el penúltimo episodio por fin empieza a darnos las respuestas que necesitábamos. Durante buena parte de la entrega, parecía que la serie volvía a caer en ese ritmo pausado que tantos espectadores le han reprochado desde su estreno: muchas piezas moviéndose sobre el tablero, pero pocas explicaciones sobre hacia dónde se dirigía realmente la historia.

Sin embargo, los últimos minutos han cambiado por completo esta percepción y dejan claro que uno de los personajes que parecía estar esperando en un segundo plano llevaba mucho tiempo ejecutando un plan mucho más ambicioso de lo que parecía.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers

Otra partida distinta

Desde que apareció en la tercera temporada, Ormund Hightower había sido uno de los personajes más enigmáticos. Tras instalarse en Tumbleton junto a su ejército, apenas daba la impresión de hacer mucha cosa y tanto aliados como enemigos se preguntaban cuál era realmente su objetivo.

Pero el final del penúltimo episodio de esta temporada cambia esa percepción. La serie confirma que el auténtico objetivo de Ormund era atraer a Ulf a su bando, aprovechando el creciente descontento del jinete de dragón con Rhaenyra.

Al principio, Ormund esperaba poder avanzar junto a Aemond Targaryen y Vhagar, pero los acontecimientos de Harrenhal le obligaron a cambiar de estrategia. A partir de ahí puso en marcha un plan alternativo que combinaba varios movimientos al mismo tiempo: fomentar el caos en Desembarco del Rey, convertir Tumbleton en una trampa para Rhaenyra y utilizar a Corlys Velaryon como pieza clave para presionar a Ulf.

La serie también seguirá desarrollando una de las decisiones más cuestionadas de Rhaenyra durante esta temporada: confiar en nuevos jinetes de dragón sin tener demasiado en cuenta las consecuencias. Ulf, que ya había mostrado señales de incomodidad y resentimiento, termina convirtiéndose en la pieza perfecta para los planes de Ormund, dejando claro que uno de los mayores peligros para la reina no estaba fuera de su bando, sino dentro de él.

Con el episodio 7, 'La casa del dragón' ha empezado a desvelar cómo las distintas tramas que parecían avanzar por separado empiezan a converger y el final de temporada promete una confrontación que llevaba preparándose desde hace semanas. Después de tanta espera, parece que por fin la serie nos va a demostrar que cada movimiento tenía un propósito.

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