'La casa del dragón' pone toda la carne en el asador en la épica temporada 3. La serie de HBO Max ofrece una soberbia dosis de tragedia y traición en su regreso

Tengo bastante claro que a la temporada 2 de 'La casa del dragón' le faltó un cierre en condiciones. No es que no pasasen cosas en esos episodios finales, que desde luego sí que pasan, es que dejó la sensación de habernos dejado sin la mejor parte. Afortunadamente, la temporada 3, que llega el próximo lunes 22 a HBO Max (domingo 21 en Estados Unidos) da nada más comenzar lo que faltó entonces.

Para que quede algo más claro lo que quiero decir. Sin entrar en spoilers, de los cuatro episodios distribuidos a la prensa los dos primeros podrían haber sido, perfectamente, los dos episodios finales de la temporada anterior. Una sensación que todavía se resalta más cuando el tercer episodio podría funcionar casi perfectamente como estreno de temporada.

Batallando sin spoilers

Estructuras de temporada aparte, creo que de lo poco que puedo contar de este arranque (la lista de cosas que no puedo comentar es realmente exhaustiva e incluye cosas que se puede intuir fuerte viendo el tráiler) es que ya veíamos en la temporada 2 que estábamos a punto de presenciar una batalla espectacular y así ha sido.

La serie de HBO ha puesto, como es habitual, toda la carne en el asador (draconiano) y ha proporcionado no solo la tragedia habitual sino también grandes momentos de tensión. Lo cual me ha llevado a reflexionar sobre esos tiempos en los que a la serie no le interesaba tanto la batalla sino el antes y el después. Pero eso es materia para otro post.

Más allá del resultado y qué viene a continuación para Rhaenyra y el resto de personajes, que no puedo decir pero podéis leer en cualquier resumen de 'Fuego y sangre', el libro en el que toda esta serie está basada, una de las cosas que parece haber entendido en parte Ryan Condal como showrunner es que el separar tanto a los protagonistas durante la temporada 2 acabó desgastando un poco la trama.

Es verdad que el universo de 'Juego de tronos' es uno en el que pesan mucho las intrigas entre personajes y estos pueden estar a leguas de distancia; pero en el núcleo, 'La casa del dragón' es una tragedia familiar Shakespeariana y se beneficia mucho de ese hablar cara a cara, del explorar las relaciones rotas de una familia y los intentos, infructuosos a menudo, por tender puentes.

Esto no quiere decir que la serie de repente se detenga en el espacio. Si bien estamos en una nueva fase de la llamada Danza de dragones, estamos muy lejos de que termine el conflicto con facciones haciendo su movimiento, prófugos buscando la manera de sobrevivir en ambientes algo más hostiles de lo que estamos acostumbrados y, no olvidemos que estamos en un universo fantástico, un buen toque de dragones y brujería.

Dicho esto, creo que los mismos síntomas de cansancio que vimos con la temporada 2 aquí se reproducen ligeramente. Sí, han comenzado fuerte y, como es de esperar, hay tramos mucho más tranquilos. El problema no es tanto esta cocción a fuego lento, sino que el resultado sea suculento y a veces es aquí donde falla la escritura capitaneada por Ryan Condal.

La temporada 2 se quedó, en ese sentido, bastante corta más allá del típico giro y me preocupa que la temporada 3 siga sus pasos. No debería porque si siguen el relato del libro, se vienen emociones fuertes en forma de batallas cruciales y revueltas, por lo que voy a confiar en el proceso y que no se dejen toda la chicha para la temporada 4 y previsiblemente última.

Suposiciones aparte, hay que hablar de lo que se ha visto y lo visto, valga la redundancia, hasta ahora es toda una demostración de por qué el universo de 'Juego de tronos' nos fascina tanto. Puede que esté (o estemos) en una fase de desencanto con 'La casa del dragón' pero la verdad indiscutible es que sigue siendo una de las mejores series de fantasía en emisión y, de paso, una en la que se miran las demás.

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