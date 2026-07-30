'Spider-Man: Brand New Day' aplasta a 'Torrente presidente' y hace historia con el mejor estreno de todos los tiempos en los cines españoles

Todo indica que 'Spider-Man: Brand New Day' va a ser el mayor éxito del año con mucha diferencia sobre el resto. De hecho, en España solamente hace necesitado un día para hacer historia al conseguir el mejor estreno de todos los tiempos en nuestro país con unos ingresos de 3,2 millones de euros. 24 horas han sido suficientes para recaudar más que muchas películas en toda su carrera comercial.

Hasta ahora, el mayor triunfo del año había sido 'Torrente presidente', pues la película de Santiago Segura arrancó su andadura en salas con 2,4 millones de euros. Una cifra extraordinaria, pero es que el regreso del trepamuros de Marvel interpretado por Tom Holland ha aplastado sin piedad al fan más singular del Atlético de Madrid.

Aplastando a la competencia

Obviamente, esto también supone que 'La odisea' ha sido destronada, pues la película de Christopher Nolan dominada hasta ahora los cines españoles con mano de hierro. En dos fines de semana acumulaba ya 14,16 millones de euros -y que ayer alcanzaba ya los 17 millones en total-, una cantidad impresionante que va a quedarse muy corta en comparación a 'Brand New Day'.

Todo apunta a que ahora el gran objetivo de 'Spider-Man: Brand New Day' debe ser entrar en el top 10 de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Para lograrlo necesita superar los 33,17 millones de euros que consiguió 'Barbie' en 2023. Y si solamente quiere convertirse en la película más taquillera del trepamuros, entonces tendrá que superar los 28,76 millones que sumó 'Spider-Man: No Way Home'.

Lo único totalmente claro es que 'Spider-Man: Brand New Day' es ya todo un triunfo comercial tanto para Sony como para Marvel.

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