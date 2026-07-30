Otras 10 mujeres acusan a Jared Leto de acoso sexual, muchas de ellas cuando eran adolescentes. "Se ha salido con la suya"

Sabes que algo va mal con tu vida cuando te dedican un documental llamado 'El oscuro secreto de Hollywood'. Eso es exactamente lo que le ha pasado a Jared Leto, que, después de ser acusado de abuso sexual el año pasado por nueve mujeres, ahora ha visto cómo otras diez dan otro paso al frente en un caso que ha conmocionado al mundo del cine y puede suponer (aunque a estas alturas, nunca se sabe) la cancelación definitiva del actor.

Leto-ca estar cancelado

En el documental de la BBC dedicado exclusivamente a él emitido ayer, cuatro mujeres afirman que Leto las acosó sexualmente siendo menores de edad. Una de ellas, con 17 años, en el baño de un motel donde utilizó su mano para masturbarse. Otra afirma que recibió el mensaje "Despertarás con una polla en tu culo" a los 16 años, tras un concierto de 30 Seconds to Mars, y otra más afirma que tuvo sexo con él a los 17 años y, cuando le dijo que era menor de edad, "le dio igual, no era un problema para él".

Finalmente, otra, con 16 años, vivió varias llamadas sexualmente explícitas y afirma que, al menos en una ocasión, sugirió que tuvieran sexo. Es más: esta última mujer tiene en sus manos un NDA (acuerdo de confidencialidad) que Leto quería que firmarse y jamás firmó. No haces firmar un NDA si no ocultas algo, desde luego.

Todas las acusaciones ocurrieron entre 2002 y 2016, y las víctimas creen que es la única manera de que Leto sufra las consecuencias: "Esto fue hace 25 años... se ha salido con la suya", afirma una de ellas. Por supuesto, la BBC no lanza las acusaciones al tuntún, y ha corroborado cada uno de los casos con amigos y familia que supieron en el momento lo que estaba pasando, además de ver mensajes y fotografías que demuestran lo que dicen.

Es más: incluso dos miembros del equipo técnico de su banda, 30 Seconds to Mars, afirman que se sentían incómodos cuando Leto interactuaba con adolescentes, porque solía invitarlas a su casa o su camerino con segundas intenciones. Una de las participantes en el documental también afirma que a los 16 años, durante una sesión de firmas, el actor y cantante la recibió con un comentario lascivo y pidió que la llevaran al camerino (por suerte, la madre de la víctima lo impidió a tiempo).

El actor ha respondido en Variety categóricamente: "No he asaltado sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas". Nadie sabe si Hollywood le va a cancelar después de que tantas personas hayan hablado sobre su comportamiento, pero de momento, tras 'He-man y los Masters del Universo' ya prepara 'Lunik Heist' junto a Lupita Nyong'o y John Mulaney. Que no os extrañe si, cuando llegue a la cartelera, Leto no aparece por ningún lado.

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