"Es como Los Vengadores". El creador de 'American Horror Story' rompe el silencio con la esperada temporada 13 de la serie de terror

Rompiendo ligeramente los principios del secretismo habitual en sus producciones, Ryan Murphy ha adelantado algunos detalles de la esperada temporada 13 de 'American Horror Story', su aclamada antología. Una entrega de la que ya se venía rumoreando que revisitaría alguna que otra temporada anterior.

De hecho se venía rumoreando como una mezcla de 'Murder House' (temporada 1), 'Coven' (temporada 3) y 'Apocalypse' (10), pero va más allá de eso. Tanto es así que el guionista y director asegura que, de alguna manera, en '13' (así se titula la temporada) tendremos una reunión enorme de los más icónicos personajes que ha dado la serie.

Covengadoras

Así lo ha descrito Ryan Murphy hablando para los micrófonos de ET durante la premiere de su nueva serie, 'The Shards':

«Todos creen que es una temporada de Coven y no lo es. Es todas las temporadas. Sarah Paulson hace seis o siete papeles. Jessica Lange interpreta sus cuatro personajes icónicos. Evan Peters hace de cinco personajes... Es como Los Vengadores. Todos se juntan para derrotar al mal definitivo.»

Una "Vengadores" con la que no le costó demasiado convencer a sus estrellas habituales:

«Tan pronto como se lo propuse –muchos habían dicho que no por años–, dijeron "Biem vale, tengo que volver para esto." Pero se lo propuse a Jessica Lange y dijo algo tipo "Oh, mierda, ahora tengo que hacerlo". Es todos ellos en una temporada y son 13 episodios porque se llama '13'. Pasé muchos pero que muchos meses y muchos años escribiéndola. Quería hacer 13 de un modo especial.»

Con fecha de estreno programada para el 24 de septiembre en FX (imaginamos que no tardaría mucho en presentarse en Disney+), 'American Horror Story: 13' cuenta en el reparto con Sarah Paulson, Evan Peters, Jessica Lange, Emma Roberts, Billie Lourd, Kathy Bates, Angela Bassett, etc.

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