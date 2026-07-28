Disney pisa el acelerador con la nueva película de 'Solo en casa': "A Macaulay Culkin le están haciendo la pelota más que a nadie en Hollywood"

Hace unos meses se supo que Macaulay Culkin había presentado una idea para hacer 'Solo en casa 3' con él retomando el mítico personaje de Kevin McCallister. Pues bien, eso no pasó desapercibido en Disney y el estudio ha pisado el acelerador para poder hacer una nueva película de la saga protagonizada por el actor.

Ha sido Matthew Belloni quien ha destapado la liebre en la nueva entrega de su podcast The Town, donde ha desvelado que Culkin visitó recientemente las oficinas de Disney para hablar con el estudio de la posibilidad de relanzar la franquicia 'Solo en casa'.

"Tiene una buena idea"

"A Macaulay Culkin le están haciendo la pelota más que a nadie en Hollywood", ha destacado Belloni, quien además ha añadido lo siguiente: "Le están ofreciendo otra película, como si pudiera hacer su propio proyecto personal, si también hiciera otra de Solo en casa. Tiene una buena idea. He hablado con gente que la ha oído, y es una idea realmente buena para un reinicio de Solo en casa con Macaulay Culkin".

"Si eso sucede y reinician la franquicia de Solo en casa, sería gigantesco para los próximos 10 años. Porque esa película, como saben, siempre está en lo más alto de las listas de streaming desde octubre hasta Navidad", ha afirmado Belloni para zanjar el asunto.

La verdad es que Disney ha intentando en varias ocasiones relanzar la saga, pero ninguno de los intentos -el último fue una película estrenada directamente en Disney+ de la que te olvidabas al cinco minutos de haberla visto- se ha acercado tan siquiera un poco al éxito que tuvieron las dos películas protagonizadas por Culkin.

Me da que todo está en manos de Culkin, siendo él quien decida realmente si la película se hace o no. Porque no veo a nadie en Disney negándose a ello en el caso de que el actor decida que quiere hacerla.

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