Sean Astin, actor: "Tuve que vender mi casa porque negocié una cantidad muy baja en 'El señor de los anillos'"

La carrera de Sean Astin estará siempre marcada por Samsagaz Gamyi, su personaje de 'El señor de los anillos' que acompañó a Frodo Bolsón, durante tres películas, al Monte del Destino. Sin embargo, mientras todos estábamos fascinados (hasta el punto de convertirle en un meme cada Sam Va Lentín), el actor no lo estaba pasando bien durante el rodaje porque negoció claramente a la baja.

Estoy Astin las narices

Hablando con el periódico The Guardian, el actor ha reconocido que cobró muy poco dinero (recordad, para un actor de esta talla) por la saga: "No estaba preprado para ese nivel de visibilidad. Y había una desconexión entre la atención que estaba teniendo y el dinero que teníamos. ¡No era mucho dinero! De hecho, tuve que vender mi casa porque negocié una cantidad muy baja en la trilogía". No os preocupéis por él, porque ahora mismo está "muy cómodo económicamente".

Sin embargo, por aquel entonces, al rodar las tres películas al mismo tiempo no tuvo margen para mejorar su salario tras el éxito, igual que le pasó al resto del equipo. Por si tienes curiosidad (y la tienes, porque todos somos unos cotillas), Astin ganó alrededor 75.000 dólares por película, o sea, entre 225.000 y 250.000 dólares en total, una cifra mayor que la de Orlando Bloom, que se conformó con 175.000 dólares por las tres películas.

A nosotros nos pueden parecer cifras más que justas e incluso astronómicas, pero hay que tener en cuenta que la saga recaudó 2900 millones de dólares en su estreno, a los que hay que sumar merchandising y ventas domésticas. Vamos, que mientras Astin tenía que vender su casa, un ejecutivo de New Line se preparaba para comprarse un yate. ¡El negocio del cine es así!

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