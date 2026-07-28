Este actor de 'La casa del dragón' comenta la muerte más anticlimática de la serie hasta ahora: "Creí que era lo más apropiado"

En el universo de 'Juego de tronos' es mejor no cogerle cariño a ningún personaje. Aunque no ha sido el caso de Criston Cole, que se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de 'La casa del dragón'. Admirado por algunos y profundamente detestado por otros, el antiguo caballero de origen humilde pasó de ser uno de los guerreros más prometedores de Poniente a convertirse en una figura marcada por sus decisiones, sus contradicciones y su obsesión por el honor.

Y ahora, con la Danza de los Dragones entrando en su fase más cruel y despiadada, el personaje se ha enfrentado a un punto de inflexión decisivo. De hecho, el propio Fabien Frankel, que interpreta al personaje, asegura que la manera en la que los guionistas han decidido cerrar este capítulo encaja a la perfección tanto con la visión de George R.R. Martin como con todo el recorrido de Criston.

Ojo, a partir de aquí habrá spoilers de 'La casa del dragón'

Un caballero caído en desgracia

El sexto episodio de la tercera temporada pone punto y final al recorrido de Criston Cole de una forma bastante anticlimática. El antiguo Lord Comandante de la Guardia Real cae durante una emboscada en las Tierras de los Ríos, abatido por tres flechas disparadas por Alysanne "Black Aly" Blackwood. No hay ningún gran duelo, ni un último acto heroico, ni siquiera un cierre reservado para el final del episodio: su muerte llega al principio y la historia continúa como si nada.

Pero lejos de lamentar la falta de espectacularidad, el actor que lo interpreta aseguró que era la mejor despedida posible para el personaje. "En cierto modo, me siento aliviado", declaró Fabien Frankel a The New York Times. "Criston Cole se ha marchado como yo quería, y de una forma que honra la obra de George R.R. Martin".

De hecho, la serie permanece fiel el espíritu de 'Fuego y sangre', donde Criston también muere de una forma abrupta, a pesar de haber fantaseado con convertirse en una leyenda. Durante toda la temporada, el personaje parece asumir que su destino está sellado tras comprobar el horror de una guerra dominada por dragones, convencido de que al menos podrá encontrar una muerte gloriosa. Sin embargo, sus enemigos no le concederán ese privilegio.

Frankel reconoce que los últimos días del personaje fueron muy especiales para él. "Cuando uno sabe que el final está cerca, es muy difícil no vivir el presente porque no hay opción. Solo se puede vivir en el ahora", explicó el actor. "Si tuviera que analizar los momentos de la vida de Criston Cole en los que ha sido feliz, si es que los ha habido, diría que el campo de batalla en este episodio es uno de ellos. Cole vivió su mayor felicidad cuando estuvo cerca de morir".

Además, el actor sabe perfectamente que Criston Cole se había convertido en uno de los personajes más odiados de la serie, aunque precisamente por eso celebra que su despedida no nos dé la satisfacción que muchos esperábamos. "En serio, en cada artículo que leo, nunca había sentido con tanta fuerza la idea de que este tipo tenía que irse", afirmó.

"Estoy emocionado de darles a los fans lo que quieren. Pero tampoco quiero que piensen que se ha ido y que pueden irse a dormir tranquilos. Todos los demás personajes que han estado desde el principio, como Jace o Rhaenys, están terminando sus episodios con muertes. La mayoría de la gente probablemente quiera sentir cierta emoción por la muerte de Criston, y se les va a negar esa sensación. Sucede repentinamente. Creí que era lo más apropiado. No pueden sentirse tan satisfechos como quieren, y eso me alegra".

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