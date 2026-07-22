'La casa del dragón' acaba de mostrar una de las escenas más macabras de toda la saga. Un festín que cambia de bando con respecto a los libros

'La casa del dragón' nunca ha tenido problemas a la hora de mostrar la brutalidad de la Danza de los Dragones, pero el quinto episodio de la temporada 3 ha subido todavía más el listón. Después del impactante banquete de ratas cortesía de Rhaenyra hace un par de capítulos antes, la serie ha vuelto a recurrir al horror con una secuencia que será difícil de olvidar: otro macabro festín.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers

Un festín para los traidores

Al final del episodio, Daemon Targaryen descubre los cuerpos de varios Capas Doradas sentados alrededor de una mesa como si participaran en un banquete. Sus entrañas han sido colocadas entre copas, jarras y velas, mientras una inscripción escrita con sangre sobre la pared proclama: "Un festín para traidores". Una composición que podría recordarnos a una retorcida versión de 'La última cena' mezclada con el terror corporal.

Aunque el festín tiene su origen en 'Fuego y Sangre', George R.R. Martin lo sitúa en un contexto completamente distinto. En la novela son las tropas que apoyan a Rhaenyra quienes preparan una grotesca mesa con cadáveres de soldados caídos para intimidar al ejército de Ser Criston Cole durante su avance por las Tierras de los Ríos.

Pero la adaptación decide darle la vuelta a ese episodio. En la serie, el macabro montaje aparece relacionado con la conspiración que rodea a Ormund Hightower y los asesinatos de los Capas Doradas en Desembarco del Rey. El cambio desplaza la responsabilidad del Equipo Negro al Equipo Verde y modifica el impacto que tiene la escena, reforzando la imagen despiadada de Ormund.

Esta decisión evita que figuras como Roddy el Ruina o Ser Oscar Tully, aliados de Rhaenyra en la serie, aparezcan como responsables de una atrocidad semejante. En lugar de convertir a los Negros en los autores de uno de los episodios más crueles del conflicto, la producción utiliza el festín para profundizar en la corrupción y el sadismo que rodean al bando de los Verdes.

Más allá del impacto visual que tiene, el "festín para traidores" también funciona como una acción para hundir al rival psicológicamente. Igual que en la obra de Martin, el objetivo no es solo eliminar a los enemigos, sino sembrar el miedo entre los que aún siguen vivos.

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