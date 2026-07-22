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'Robocop' tendrá serie. La icónica saga de ciencia ficción regresa de la mano de James Wan y Prime Video

Peter Ocko se encarga de firmar el libreto de una serie que constará de ocho episodios

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Tres años después de que se supiera que lo iban a intentar, desde Prime Video han confirmado que han dado luz verde a la serie de 'Robocop'. De esta manera tendremos la nueva versión de una de las sagas de ciencia ficción más icónicas unas cuatro décadas después de que viésemos debutar el personaje bajo la dirección de Paul Verhoeven.

Esta nueva serie, compuesta de ocho episodios, viene de la mano de Peter Ocko, cuyos últimos trabajos televisivos son 'Lodge 49' y 'Moonhaven', ambas para AMC. Más allá de su curriculum, como guionista su propuesta ha convencido a los ejecutivos en lo que, aseguran, lo están haciendo todo para honrar la película original y todo lo que eso representó en aquel momento.

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Al menos, así lo asegura James Wan, que se pone el traje de productor a través de Blumhouse Atomic Monster. El director y productor hace inciso en los temas de la película original, considerando que «sus planteamientos sobre tecnología, identidad y a quién sirven realmente las corporaciones no han hecho más que cobrar más urgencia.»

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De momento desde Prime Video no dan más detalles sobre esta nueva versión de 'Robocop', que no es, desde luego, la primera en realizarse. Después de la película de 1987 hemos podido ver dos secuelas, una serie animada, dos series live-action y más recientemente un reboot protagonizado por Joel Kinnaman.

Nada que haya tenido muchas perspectivas de futuro o de planteamientos a largo plazo, por lo que habrá que ver si desde Prime Video logran romper la racha y hacer algo realmente memorable y a la altura del personaje.

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