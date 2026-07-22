'La La Land' corrige un error que llevaba persiguiendo a Ryan Gosling durante una década. "Lo llamo La La Hand"

Imagina por un momento que todo te va bien en la vida: eres reconocido internacionalmente, tienes millones en tu cuenta bancaria, vives en una mansión junto a tu mujer (actriz y modelo) y tus dos hijos... Y pese a todo hay algo que te carcome por dentro. Es lo que le lleva pasando años a Ryan Gosling, que en más de una ocasión ha mostrado su disconformidad con la posición de su mano en el póster de 'La La Land'. Por suerte, diez años después han cumplido con su deseo.

La La La manita mal puesta

En 2024, el actor afirmó al Wall Street Journal que el póster de la película le perseguía en sus peores pesadillas: "Estamos bailando, Emma y yo, y yo no sabía que se convertiría en el póster. Se suponía que teníamos que tener nuestras manos arriba, y yo pensé que sería más guay poner mi mano más plana, aunque todos me dijeran que no era guay. Yo estaba seguro de que sí". ¿El resultado? Diez años viendo un póster sin simetría.

Cuando lo miro, y tengo que verlo todo el rato, ¿sabes qué habría sido más guay? La pose que tenía que poner. Simplemente mató la energía. Lo llamo 'La La Hand'.

Por suerte, ahora que se va a reestrenar en cines aprovechando que cumple una década, tal y como leemos en Variety, en Lionsgate han decidido hacerle el favor a Gosling y ponerle bien la mano en el nuevo póster oficial que se utilizará a partir de ahora. Después de 6 Óscar, 7 Globos de Oro, 447 millones de dólares en taquilla y convertirse en una película de culto, qué menos que arreglarle la manita, ¿no?

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