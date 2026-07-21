"Nadie está a salvo". 'Los anillos de poder' adelanta el evento más importante de la historia de 'El Señor de los anillos'

Queda todavía meses para su regreso, pero desde Prime Video ya vienen calentando motores con la temporada 3 de 'El señor de los anillos: Los anillos de poder', la precuela ambientada milenios antes de los acontecimientos del libro de JRR Tolkien. Y por fin tenemos un primer vistazo a Sauron en todo su esplendor.

«Esta temporada tenemos un villano como Dios manda», asegura el coshorunner de la serie Patrick McKay hablando para Empire. La revista, cuya portada del próximo mes está dedicada a la serie de fantasía, se ha adentrado en lo que nos espera durante la nueva entrega. Y entre esas cosas ya nos adelantan que tendremos el mayor evento de la historia de la Tierra Media.

El anillo pa'cuando

«Esta es la temporada en la que Sauron hace el Anillo Único en el volcán», confirma McKay al medio británico. El guionista también adelanta que el tener ya a Sauron sin estar disfrazado, sin engañar ya a nadie sobre su identidad cambia totalmente el tono de la serie: «la tercera temporada es más oscura, más peligrosa. Nadie está a salvo.»

Habría que ver, eso sí, cómo lo desarrollan en una serie que ya se ha alejado de los anales canónicos de Tolkien adelantando acontecimientos clave del universo del Señor de los anillos. Eventos que ahora van a ir desarrollándose al estar ya completamente establecido todo este mundo fantástico:

«Las primeras dos temporadas se centraban en construir este mundo. Pero durante todo ese tiempo hemos ido encendiendo todas estas mechas y poniendo en marcha todas estas historias. La tercera temporada es cuando todas estas bombas comenzarán a explotar.»

Claro, uno recorre la cronología de la Segunda edad de la Tierra media y comprueba cómo están comprimiendo en meses y años prácticamente milenios (es lo que tiene cuando los protagonistas son o bien inmortales o con esperanza de vida colosal) un poco por el hecho de construir una narración televisiva factible y verosímil.

Por poner un ejemplo, Tolkien cifra en más o menos unos cien años el proceso de la forja de la totalidad de los anillos, concluyendo hacia el 1600 con la forja de anillo único. De ahí hasta la derrota definitiva de Sauron con la Última alianza de Elfos y Hombres pasan casi dos milenios.

La temporada 3 de 'Los anillos de poder' se estrenará el 11 de noviembre en Prime Video.

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