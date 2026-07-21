"La extraña protección que damos a los hombres depredadores me enfurece". Lena Headey destruye al Hollywood más rancio y destaca la importancia del #MeToo

Si algún día vas a Croacia, concretamente a Dubrovnik, y evitas las colas de turistas, quizá puedas hacerte un vídeo en las Escaleras Jesuitas, más conocidas ahora como las Escaleras de la Vergüenza. No por un evento histórico, sino porque es donde Cersei Lannister bajaba desnuda al grito de "Shame! Shame!" en la temporada 5 de 'Juego de Tronos'. Ahora, Lena Headey, su actriz, se ha abierto al respecto de la rabia que dio a parte de la audiencia que utilizara una doble de cuerpo en la escena en cuestión.

Juego de cuerpos

Hablando con The Telegraph, Headey ha afirmado que, después de que se supiera que usó una doble y los fans se enfadaran, "Me sorprendió mucho la ira, esa idea de que había engañado al público. Pero para entonces todo el mundo conocía al reparto, era una locura ir a cualquier sitio, y yo estaba rodeada de 3.000 figurantes. Actuar es una alegría, pero te exige mucho. No habría sido capaz de desempeñar la parte emocional del trabajo; habría estado totalmente a la defensiva".

En la misma línea, Headey ha afirmado en la misma entrevista que acabó harta de cómo Hollywood trata a las mujeres después de que Harvey Weinstein la invitara a su habitación para "enseñarle un guion", años después de lanzarle comentarios sugestivos en el Festival de Venecia. Obviamente, fue una de las personas que denunció al antiguo magnate, y con razón.

La extraña protección que ofrecemos a los hombres depredadores del sector debido al poder desproporcionado que ejercen, frente a la necesidad que tienen las actrices vulnerables de trabajar para ganarse el sustento y conseguir el trabajo, me enfurece mucho. Un trabajo puede echarse a perder por completo por culpa de una sola persona a la que, por alguna razón, se le permite salirse con la suya. No fue hasta que estalló el movimiento #MeToo cuando nos dimos cuenta de que esto ocurre en todas partes.

Por suerte, después de aquello todo cambió en la industria, y según afirma "Creo que la mayoría de las chicas jóvenes con las que hablo ahora en este sector son muy espabiladas. La actitud hoy en día es: 'Ni de coña voy a hacer eso'". Poco a poco se hace camino, y con menos Harvey Weinsteins todos estamos mejor.

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