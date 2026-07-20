"Hazlo aunque te mate". 'Naruto' estuvo a punto de no incluir uno de sus arcos más icónicos, pero el editor de Masashi Kishimoto tuvo la última palabra

Las cosas no siempre van como quieren los mangakas. Es bastante común que algunas historias terminen alargándose o cortándose antes de tiempo por decisión editorial, o que incluso cambie por completo la manera en la que se iban a presentar ciertas tramas. Aunque estén en la sombra, los editores son clave a la hora de construir los mangas tal y cómo llegamos a leerlos, y sus decisiones no siempre les arreglan la vida a los autores.
En el caso de 'Naruto', Masashi Kishimoto pudo terminar su manga a su gusto, pero sí que es cierto que su editor Kosuke Yahagi le metió caña para que cambiara el ritmo de la narración e incluir un torneo que a Kishimoto no le hacía ninguna gracia.
La última palabra la tiene la Shonen Jump
El Arco de los Exámenes Chunin marcó un antes y un después porque presentó a muchísimos personajes que luego serían imprescindibles en la serie y en especial introdujo a ninjas de otras aldeas. Sin embargo, Kishimoto lo que quería era centrarse poco a poco en equipos ninja de cuatro miembros y llevar un ritmo más pausado, y eso no encajaba con las expectativas narrativas de la revista Shonen Jump.
Así que para poder mantener un buen ritmo con acción e introducir a todos los jugadores que iban a hacer falta en la historia, al editor de Kishimoto se le ocurrió meter una suerte de torneo en la trama, lo que dio lugar a los Exámenes Chunin.
Kishimoto no estaba muy por la labor y sentía que un arco con un torneo sería demasiado frenético. Incluso llegó a decirle a su editor que hacer algo así le mataría, pero Yahagi tuvo la última palabra respondiendo que "lo hiciera aunque le matase".
Según Kishimoto, inventarse tantos personajes tan rápidamente fue un infierno, y también terminó pidiéndole a ayuda a Yahagi con algunos diseños. Ya sabemos cómo fue el resto de la historia, pero el mangaka admite que le hubiera gustado poder llevar su historia como la había imaginado.
Este torneo nos dio algunos de los combates más icónicos del manga hasta entonces y sirvió para engancharnos a personajes como Neji, Gaara y Rock Lee, presentar a las aldeas del Sonido y la Arena y mucho más... Al final, Kishimoto terminó disfrutando dibujando este arco y definitivamente fue cuando el manga comenzó a volverse más popular, así que quizás el editor de Kishimoto terminó teniendo razón y el arco le vino de perlas a 'Naruto' a la larga.
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