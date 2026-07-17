¡A la caza de Naruto! El live action del anime busca a su protagonista y estos son los requisitos para poder interpretar al mejor ninja de Konoha

Parecía que la película en acción real de 'Naruto' se iba a quedar para siempre en el limbo, pero el proyecto por fin ha tomado carrerilla estos días. Sabemos que Destin Daniel Cretton será el director y Masashi Kishimoto está contentísimo con todo lo que se está cociendo entre bambalinas, y ahora la película de 'Naruto' ha dado un paso decisivo al iniciar la búsqueda de sus protagonistas.

Buscando al Equipo 7

Lionsgate ha iniciado el proceso de casting para Naruto, Sasuke y Sakura, confirmando que después empezarán a fichar a los principales secundarios. Se está encargando la agencia UPS Casting, que trabajan a menudo con elencos japoneses en producciones estadounidenses, y ya tenemos en mano varios anuncios públicos que nos dan una mejor idea de lo que tenemos por delante.

De entrada se busca a jóvenes de origen asiático, pero que sepan hablar inglés y no importa si tienen un acento concreto. Este requisito tiene bastante sentido, ya que será una producción estadounidense para un público internacional en el estilo de 'One Piece'. Estas son las descripciones para encontrar a los miembros del Equipo 7:

Naruto: Chico de entre 16 y 20 años para interpretar a uno de 16. Asiático, o mestizo de asiático, de complexión delgada y atlética. Es expresivo y energético, increíblemente impulsivo . Se valorará experiencia en artes marciales, danza, expresión corporal, gimnasia o parkour. Es imprescindible hablar inglés con fluidez; cualquier acento es válido.

Chico de entre 16 y 20 años para interpretar a uno de 16. Asiático, o mestizo de asiático, de complexión delgada y atlética. . Se valorará experiencia en artes marciales, danza, expresión corporal, gimnasia o parkour. Es imprescindible hablar inglés con fluidez; cualquier acento es válido. Sasuke : Chico de entre 16 y 20 años para interpretar a uno de 16. Asiático o mestizo asiático, de complexión delgada y atlética. Inteligente, reservado y un prodigio como ninja . Se valorará experiencia en artes marciales, danza, expresión corporal, gimnasia o parkour. Es imprescindible hablar inglés con fluidez; cualquier acento es válido.

: Chico de entre 16 y 20 años para interpretar a uno de 16. Asiático o mestizo asiático, de complexión delgada y atlética. . Se valorará experiencia en artes marciales, danza, expresión corporal, gimnasia o parkour. Es imprescindible hablar inglés con fluidez; cualquier acento es válido. Sakura: Chica de entre 16 y 20 años para interpretar a una de 16. Asiática o mestiza asiática, de complexión atlética y tonificada. Tiene una personalidad fuerte y ambiciosa, y transmite elegancia y autoridad. Se valorará experiencia en artes marciales, danza, expresión corporal, gimnasia o parkour. Es imprescindible hablar inglés con fluidez; cualquier acento es válido.

Contando con Cretton como director, se nota que están intentando hacer mucho hincapié en el aspecto de artes marciales de 'Naruto'. Aunque honestamente es un poco decepcionante que se vaya a envejecer un poco a los personajes para que directamente sean chavales de dieciséis años en lugar de empezar la historia cuando aún son unos niños de unos doce o trece.

Supuestamente, el live action de 'Naruto' ya tendría un fichaje importante para Kakashi. Veremos si en los próximos meses ya vamos poniendo caras a nuestros protagonistas.

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