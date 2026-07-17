Un gran final para una de las mejores series de Netflix: 'Heartstopper para siempre' emociona con el cierre de la historia de Nick y Charlie

Todo lo bueno se tiene que acabar, pero Netflix pasa demasiado a menudo que eso nunca llega a producirse, ya que la plataforma deja tantas series colgando que a muchos se les quitan las ganas de dar una oportunidad a sus siguientes estrenos. Por suerte, hay algunos casos en los que las series sí llegan de forma natural a su final, que es lo que ha sucedido ahora con 'Heartstopper'.

Eso sí, Netflix decidió hace tiempo que la serie basada en el cómic de Alice Oseman iba a finalizar con una película titulada 'Heartstopper para siempre', la cual se estrena hoy 17 de julio de 2026. Quizá habría sido mejor una temporada 4, pero este cambio de formato le sienta bien a la historia de Charlie y Nick, siendo además un cierre de primer nivel para la misma.

Una despedida a la altura

'Heartsopper' siempre fue una serie muy cuqui que destacaba los buenos sentimientos por encima de todo lo demás, pero en todo momento había un trasfondo chungo, como el trastorno alimenticio de Charlie o los problemas con su padre de Nick, que daba algo más de empaque al resultado final.

Aquí vuelve a echarse mano de ello para ofrecer una visión algo más madura de lo que no deja de ser un romance adolescente. Que luego algunos duran para siempre, pero lo habitual es que tengan fecha de caducidad y en todo caso acaban quedándose en un bonito recuerdo.

Ese es un miedo que en todo momento sobrevuela a la relación de Charlie con Nick, siendo ahora el personaje interpretado por Kit Connor quien presenta una mayor fragilidad mental a la hora de enfrentarse con las cosas. Ahí pese a que todos nos olemos que aquí solamente hay un final posible, Oseman maneja de maravilla todo el componente emocional para conseguir la respuesta deseada por parte del espectador. Y es que el sufrimiento también forma parte de la vida.

Eso sí, Oseman tiene que hacer un pequeño sacrificio al haberse optado por una película en lugar de otra temporada más: el resto de personajes principales pierden peso, llevando a que sus respectivas historias estén abordadas de forma algo más superficial. Eso afecta a su vez al toque humorístico, que sigue presente, pero con menos presencia de lo habitual hasta ahora al tener que centrarse de forma mucho más clara en Charlie y Nick.

Por lo demás, formalmente no percibí un gran cambio pese a que haya un cambio importante tras las cámaras: aquí la puesta en escena corre a cargo de Wash Westmoreland, director de 'Siempre Alice', la película por la que Julianne Moore ganó su único Óscar. Sí que en términos de montaje hay un ritmo diferente, algo imprescindible al pasar del formato episódico a una historia continuada con principio y fin, pero manteniendo siempre las señas de identidad de la serie. Y ahí también incluyo esos retoques visuales que tan bien subrayaban esa naturaleza más idealista de 'Heartstopper'.

Dicho todo esto, lo realmente importante es que 'Heartstopper para siempre' mantiene esa naturaleza reconfortante que convirtió a la serie en algo completamente único, potenciando su toque más emocionante y emocional para dejar la historia de estos dos personajes en un punto que se siente satisfactorio para despedirnos de ellos para siempre. Da igual que no sea una película perfecta, es simplemente lo que tiene que ser.

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