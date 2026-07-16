'Tomb Raider King' no es solo un sustituto temporal para 'Solo Leveling'. Un movido anime de fantasía que promete ser el siguiente gran fenómeno salido de Corea

Corea del Sur ya lleva una temporada metiéndose en el mundo del anime con sus propias producciones, especialmente con adaptaciones de manhwas y fenómenos salidos de Webtoon.

'Solo Leveling' sin duda ha sido la revolución definitiva que ha terminado demostrar todo el potencial de este tipo de historias, y ahora le ha salido un sucesor más que digno: 'Tomb Raider King'.

Si pudiera volver al pasado...

'Tomb Raider King' acaba de llegar a Crunchyroll y es una de las grandes promesas de acción y fantasía de la temporada. Nos presenta un escenario en el que una serie de tumbas comenzaron a aparecer hace años por todo el mundo, una suerte de mazmorras llenas de secretos y reliquias mágicas que conceden poderes y habilidades a quienes las utilizan.

Seo Joo-Heon consiguió en su día una reliquia muy especial que le permite ser un gran explorador, y ha ido prestando sus servicios a una empresa que se dedica a explotar las tumbas para su propio beneficio. Pero entonces Joo-Heon es traicionado por otros exploradores y cuando despierta ha regresado 15 años en el pasado, antes de que aparezcan las tumbas, y es el único que recuerda todos sus secretos.

Así que decide empezar a asaltarlas por su cuenta antes de que el resto de la humanidad conozca la existencia de estos lugares y hacerse con todas las reliquias que pueda. Aunque varias organizaciones ya están al tanto y su búsqueda de poder no va a ser tan sencilla.

La verdad es que la premisa de 'Tomb Raider King' no me terminaba de entusiasmar del todo. Especialmente porque tira de ciertos tropos un tanto gastados como los elementos a lo videojuego para presentarnos las nuevas misiones a las que se enfrenta nuestro protagonista. Pero dejando ciertos clichés atrás, 'Tomb Raider King' consigue darle sus propios giros a la historia como para conseguir picarte la curiosidad.

En especial, ya la premisa de viajes en el tiempo, funciona de lujo para presentarnos el mundo de 'Tomb Raider King'. Aunque precisamente que Joo-Heo juegue con la ventaja de conocer los eventos del futuro le da un toquecillo con un Marty McFly un tanto egoísta. A nivel personal, tengo que decir que uno de los ganchos ha sido su protagonista. Porque en lugar de simplemente presentarnos a un perdedor que se vuelve super poderoso como una fantasía de poder hiperbólica, Joo-Heon es un trepa de cuidado que busca sacar tajada con su ingenio y las herramientas que tiene a mano.

Su ambigüedad moral, irónicamente, es uno de sus puntos fuertes, ya que desde el primer momento se nos presenta como una persona que no querrías tener cerca y es un protagonista bastante repelente. Y aún así, quieres que se termine saliendo de la suya. Lo que queda por ver es si una vez nos acostumbremos a este factor, 'Tomb Raider King' consigue mantener el interés o se gasta demasiado rápido.

A diferencia de 'Solo Leveling', 'Tomb Raider King' sí que es una producción puramente coreana. Está desarrollada desde Studio Eek, que anteriormente han participado en 'Love, Death and Robots' con el episodio 'Good Hunting' y animan 'Shinbi's House', una de las series surcoreanas más exitosas de Corea del Sur.

Esta es su primera gran incursión con un estilo anime, y por ahora han captado muy bien el tono. Aunque por desgracia, la animación se queda un tanto limitada en ciertos momentos, compensan con un diseño de personaje muy cuidado y una buen equilibrio entre CGI y animación tradicional. Si buscamos una serie de fantasía, exploración y un protagonista que no se detiene ante nada, 'Tomb Raider King' puede ser una de las apuestas ideales del verano.

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