El cine iraní es acusado de ser para paladares snobs, pero esta poética odisea sobre la vida y la muerte ha conseguido emocionarme como pocas películas

Irán tiene una tradición de cine realmente encomiable que ha ido estableciéndose como una fuerza especial y diferenciable gracias a la elevación de determinados autores. Especialmente aquellos con intenciones disidentes para con el régimen, estableciendo bien la denuncia empleando las armas del cine social y a veces del thriller realizado desde la militancia de guerrilla.

Mucha de su reputación cultural fuera de los ámbitos realmente cinéfilos lo termina colocando como un tipo de cine intelectual, demasiado contenido o poco dinámico en sus formas o actuaciones para resultar un “cine normal” y por tanto reservado para paladares snobs. A esto a contribuido bastante la reputación internacional de un maestro como Abbas Kiarostami, que estilizaba la forma de manera elástica al mezclar sus influencias de autores líricos italianos y nuevaoleros franceses.

Sabor agridulce

Pero el cine de Kiarostami es mucho más que una medallita intelectual para sus espectadores, y en no pocas ocasiones demostró ser un gran explorador emocional sin llegar a perturbar en ningún momento el drama de sus historias o al espectador. ‘El sabor de las cerezas’ (’Ta'm e guilass’), la película con la que hizo historia para el cine iraní al ser la primera ganadora de la Palma de Oro en Cannes de dicho país, es un gran ejemplo de ello y puedes comprobarlo en streaming a través de MUBI.

Homayoun Ershadi da vida al hombre protagonista que recorre las calles de la ciudad y las carreteras que conducen a pueblos con un objetivo tan marcado como imposible. Este hombre preguntan a todos los viandantes si le ayudarían con una misión horrible que él no puede realizar: ayudarle a matarse.

La proposición es turbia de por sí, pero entendible desde el marco donde el suicidio es pecado imperdonable. Religiosamente y también en una sociedad marcada por el conservadurismo de dicha religión. Los intentos de este hombre para buscar ayuda en su empresa mortal reciben entre reacciones a lo que parece una broma pesada, o un intento de estafa, hasta rechazos frontales.

‘El sabor de las cerezas’: una empresa mortal

El cine de Kiarostami establece siempre una fina línea para la denuncia de esta represión aceptada socialmente, cuando no terriblemente impuesta por el régimen. Pero en ‘El sabor de las cerezas’ establece también un intento de belleza en este viaje lleno de actos de dolor, mostrando la necesidad de la ayuda ajena para realizar hasta el acto más sencillo.

No deja de ser desolador observar a un hombre intentando con quietud pero perseverancia intentar ser quitado de en medio, desaparecer enterrado entre escombros. Las imágenes depuradas y poéticas del iraní comunican de manera exquisita estas emociones complicadas y las fascinantes ideas que van de la mano.

Un devastador trayecto de hora y media donde Kiarostami no recorta en observar los parajes, o incluso las largas transiciones en coche de un lugar a otro. Su empeño en convertir la pasividad del mundo real en lírica cinematográfica rompe con lo que un espectador corriente espera de una película vendida como oscura o emocionante, pero cuando se le da el beneficio de la duda ‘El sabor de las cerezas’ se vuelve completamente sobrecogedora.

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