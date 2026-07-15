Acaba de llegar a Prime Video una de las mejores series distópicas de la década. Una oportunidad de oro para los que no la pueden ver en Apple TV

A Graham Yost no solo le debemos uno de los mejores policíacos de lo que llevamos de siglo ('Justified') sino que desde hace tres años está realizando una de las mejores series de ciencia ficción de la década, al menos en cuanto al subgénero distópico se refiere.

Tiene tres temporadas, roza la puntuación perfecta y si no tienes Apple TV ahora tienes la oportunidad perfecta de comenzarla a ver. Prime Video acaba de subir la primera temporada de 'Silo', adaptación de la trilogía de Hugh Howey que nos llevaba a la vida en un inmenso búnker, habitado por diez mil personas, que llevan viviendo bajo tierra tras una hecatombe producida desde hace siglos.

O eso les cuentan, porque todos los registros del pasado han sido destruidos y hay un halo de misterio y secretismo necesario para su protección. La serie, de hecho, arranca con el germen de la sospecha, con el sheriff del silo declarando que quiere salir. Algo que prácticamente es una condena a muerte. ¿La razón? está convencido de que todo lo que les han contado es mentira y que el exterior es completamente seguro.

Sin derecho de aSILO

Con esta premisa vamos adentrándonos en el misterio a través de la protagonista, Juliette Nichols (Rebecca Ferguson), una ingeniera que se ve de repente como recién nombrada sheriff del lugar, posición desde la que intentará descubrir la verdad.

Y, como dirían en aquel mítico programa, hasta aquí puedo leer. Si bien el comienzo a mi gusto es un poco trompicado poco a poco la mezcla de thriller, misterio y ciencia ficción distópica atrapa. Tanto que vamos devorado episodio a episodio, temporada a temporada en lo que se va expandiendo el universo de 'Silo'.

Junto a Rebecca Ferguson, esta primera temporada de 'Silo', que consta de diez episodios, cuenta en su reparto con Rashida Jones, David Oyelowo, Common, Tim Robbins, Harriet Walter, Avi Nash, Rick Gomez, Chinaza Uche e Iain Glen, entre otros.

Actualmente, 'Silo' está en plena emisión semanal de su temporada 3, la cual podemos ver en Apple TV, por lo que tenemos en Prime Video el cebo perfecto para engancharse a la serie y estar con lápiz y papel viendo qué es verdad y qué no en este aparente futuro postapocalíptico.

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