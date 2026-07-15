19,5 millones de espectadores. España bate récords con su pase a la final del Mundial de fútbol 2026

El histórico pase a la final del Mundial de fútbol masculino por segunda vez en la Historia y por primera en 16 años ha sido, desde luego, un acontecimiento que prácticamente nadie ha querido perderse. Y a las audiencias nos remitimos con 4 de cada 5 espectadores viendo el Francia - España de anoche.

19 482 000 espectadores únicos es la cifra que la consultora especializada en audiencias Barlovento Comunicación destaca. Esto supone un número espectacular pero es que la media de espectadores es también de aúpa: 14 647 000 personas sintonizaron el partido en cualquiera de las cadenas oficiales (La 1, Teledeporte, La 2Cat y DAZN), lo que representa un 81,3 % de cuota de pantalla.

A la maison

Si desgranamos por cadenas, vemos cómo DAZN se está luciendo en este mundial con un millón de espectadores viendo el partido a través de la plataforma de streaming; mientras que más de 12,7 millones lo vieron a través de La 1 de RTVE.

Y esto sin contar las decenas de miles de personas que siguieron el encuentro en bares o en las pantallas gigantes dispuestas por ayuntamientos y otras entidades alrededor de toda España. No se veía una cifra tan alta desde, precisamente, la prórroga de la final del Mundial 2010, en el que la Selección de Vicente del Bosque se proclamó campeona.

Por otro lado, el resto de cadenas ya daba por perdida la noche: entre reposiciones en Antena 3 y 'First Dates' en Telecinco apenas rascaron poco más que un 11 % de cuota entre las dos. Si ya la cadena de Mediaset está en coma, el Mundial está desenchufándolo.

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