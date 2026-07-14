Las 32 mejores películas de mafiosos y gángsters de la historia del cine

Todo el mundo disfruta de una película de mafiosos. Tal vez porque ese modo de vida que nunca pudimos tener es el que vemos reflejado en la pantalla. Un mundo de corrupción y decadencia, sí, pero también de dinero, de poder, de mover los hilos. De no dejar que nos pisen. La decadencia real es mucho peor. De la corrupción luego ya tal.

Desde la silente y seminal 'The Musketeers of Pig Alley' de 1912, el cine gangsteril ha evolucionado hasta lograr una depuración extrema. Y no solo en el cine. 'Los Soprano', el mayor éxito de la historia de la HBO pre- 'Juego de Tronos', logró meter a la mafia en los salones de todas las casas del mundo.

Más realista, más divertida o más trágica, pero siempre llena de cadáveres, la tradición dice que no hay nada mejor que una traición, un golpe fallido o una infiltración inesperada para arrancar una epopeya majestuosa de lucha de poder.

La lista es eterna, infinita y de múltiples nacionalidades. Italiana, japonesa, americana, brasileña... no importa la procedencia de la manzana podrida: el cine de mafias y gángsters lleva más de un siglo con la pólvora cargada dispuesta a no dejarse engañar por nadie. Vamos allá sin orden ni concierto.

'Los asesinos de la luna' (2023)

Dirección: Martin Scorsese

Reparto: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Brendan Fraser, John Lithgow.

Puede que no sea una película de mafia en el sentido más clásico, pero pocas historias recientes retratan con tanta crudeza cómo el crimen organizado, la codicia y la corrupción pueden infiltrarse en todos los niveles de una sociedad.

Basándose en hechos reales, Martin Scorsese reconstruye los asesinatos cometidos contra la nación osage durante la década de 1920, donde una compleja red de intereses económicos y violencia convirtió el dinero en el verdadero jefe de la organización. Con una puesta en escena monumental y un Robert De Niro que vuelve a moverse como pez en el agua entre conspiraciones criminales, 'Los asesinos de la luna' demuestra que, más de cincuenta años después de 'Malas calles', Scorsese sigue siendo uno de los grandes maestros del cine sobre el poder y el crimen.

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'Mátalos suavemente' (2012)

Dirección: Andrew Dominik

Reparto: Brad Pitt, Scoot McNairy, Ben Mendelsohn, Richard Jenkins, James Gandolfini, Ray Liotta.

Gustará más o menos, pero Andrew Dominik es un director excepcional. Mientras todos los focos apuntan a otros estetas, como Nicolas Winding Refn, el neozelandés ha mostrado un gusto exquisito en todas sus propuestas. A pesar de contar con un presupuesto modesto, apenas logró recaudar unos dólares más en Estados Unidos, obteniendo una mejor acogida fuera del territorio que tan descorazonadoramente retrata esta nueva adaptación de la novela de George V. Higgins.

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'Un profeta' (2009)

Dirección: Jacques Audiard

Reparto: Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel Bencherif.

Sí, ya nos conocemos la historia. Ya la hemos visto antes. Su relato sobre la mafia no resulta especialmente original, pero el tratamiento del cine carcelario la eleva con fuerza muy por encima del resto de posibles competidores. Su violencia brutal la hace parecer por momentos una película de terror. Imposible que Audiard supere su obra cumbre.

Crítica en Espinof | Disponible en HBO Max, Movistar Plus y acontra+

'Escondidos en Brujas' (2008)

Dirección: Martin McDonagh

Reparto: Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ralph Fiennes, Clémence Poésy.

Una joya del noir moderno y probablemente la mejor interpretación de Colin Farrell. 'Escondidos en Brujas' es una de las cimas del cine criminal contemporáneo. Una maldita maravilla, cruel y divertida a partes iguales, con unos personajes inolvidables, encantadores y profundamente imperfectos.

Crítica en Espinof | Disponible en Movistar Plus

'American Gangster' (2007)

Dirección: Ridley Scott

Reparto: Denzel Washington, Russell Crowe, Carla Gugino, Cuba Gooding Jr., Josh Brolin, Ruby Dee, Chiwetel Ejiofor.

Lo que a simple vista podría parecer un trabajo sin personalidad y destinado únicamente a las masas y a los premios es, en realidad, una de las películas más logradas del último Ridley Scott. Inspirada en el ascenso del narcotraficante Frank Lucas durante los años dorados de Harlem, 'American Gangster' hizo por el crimen organizado afroamericano lo que Coppola consiguió décadas antes con la mafia italiana.

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'Infiltrados' (2006)

Dirección: Martin Scorsese

Reparto: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg, Vera Farmiga.

Scorsese venía de una etapa irregular, alternando proyectos ambiciosos con resultados desiguales, y respondió firmando una de las películas más enérgicas de toda su carrera. Reforzó su colaboración con Leonardo DiCaprio y construyó un thriller de infiltración impecable, intenso y lleno de tensión. Muchos siguen comparándola con la original hongkonesa, pero 'Infiltrados' posee personalidad suficiente para ocupar un lugar privilegiado dentro del cine de mafias moderno.

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'Camino a la perdición' (2002)

Dirección: Sam Mendes

Reparto: Tom Hanks, Jude Law, Paul Newman.

Violencia, traición y un reparto extraordinario. Tras conquistar Hollywood con 'American Beauty', Sam Mendes adaptó la novela gráfica de Max Allan Collins para firmar una de las últimas grandes películas clásicas del género. Su elegante puesta en escena, la fotografía de Conrad L. Hall y la inolvidable interpretación de Paul Newman convierten 'Camino a la perdición' en un ejercicio de belleza visual y tragedia familiar que ha ganado prestigio con el paso de los años.

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'Ciudad de Dios' (2002)

Dirección: Fernando Meirelles, Kátia Lund

Reparto: Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino, Phellipe Haagensen.

No sería descabellado pensar en 'Ciudad de Dios' como la respuesta brasileña al relato visceral de Scorsese. Su ritmo trepidante, el montaje avasallador y moderno hacen que sus 130 minutos pasen volando. La naturalidad de las interpretaciones y la dirección de Fernando Meirelles, que más tarde firmaría 'El jardinero fiel', convierten esta historia sobre el crimen organizado en las favelas de Río de Janeiro en una de las grandes películas del siglo XXI.

Crítica en Espinof | Disponible en Movistar Plus, acontra+ y Run:Time

'Sexy Beast' (2000)

Dirección: Jonathan Glazer

Reparto: Ray Winstone, Ben Kingsley, Ian McShane.

Solo un director tan personal como Jonathan Glazer podía rodar en Almería una película de gánsteres británicos. Mientras el cine criminal inglés vivía la influencia del estilo de Guy Ritchie, Glazer optó por el camino contrario, construyendo una obra inquietante, elegante y profundamente original. La inolvidable interpretación de Ben Kingsley y una puesta en escena hipnótica convierten 'Sexy Beast' en una pieza única dentro del género.

Crítica en Espinof | Disponible en Movistar Plus y acontra+

'Jackie Brown' (1997)

Dirección: Quentin Tarantino

Reparto: Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert De Niro, Robert Forster, Bridget Fonda, Michael Keaton.

Con el paso de los años, 'Jackie Brown' se ha convertido en la gran rara avis de la filmografía de Tarantino. Para muchos, también es su película más madura. Adaptando una novela de Elmore Leonard, el director dejó a un lado los fuegos artificiales para construir un thriller pausado, elegante y profundamente humano. Su extraordinaria banda sonora y el cariño con el que trata a todos sus personajes hacen que cada revisión mejore la anterior.

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'Casino' (1995)

Dirección: Martin Scorsese

Reparto: Robert De Niro, Joe Pesci, Sharon Stone.

Scorsese volvió al crimen organizado para retratar el auge y la caída de los casinos de Las Vegas con una ambición descomunal. Casi tres horas de traiciones, lujo, violencia y excesos donde Robert De Niro, Joe Pesci y una brillante Sharon Stone forman uno de los repartos más memorables del género. Una epopeya criminal que, con el paso del tiempo, ha terminado ocupando el mismo pedestal que 'Uno de los nuestros'.

Crítica en Espinof | Disponible en RTVE Play

'Cómo conquistar Hollywood' (1995)

Dirección: Barry Sonnenfeld

Reparto: John Travolta, Gene Hackman, Rene Russo, Danny DeVito.

Tras el renacimiento de su carrera gracias a 'Pulp Fiction', John Travolta cambió a Vincent Vega por Chilly Palmer en esta inteligente adaptación de Elmore Leonard. 'Cómo conquistar Hollywood' mezcla cine de mafiosos y sátira de la industria cinematográfica con un humor elegante y un reparto en estado de gracia. Probablemente sea la mejor película dirigida por Barry Sonnenfeld.

Crítica en Espinof | Disponible en MGM+

'Atrapado por su pasado' (1993)

Dirección: Brian De Palma

Reparto: Al Pacino, Sean Penn, Penelope Ann Miller, John Leguizamo, Luis Guzmán, Viggo Mortensen.

En el documental 'De Palma' (2015), Brian De Palma afirmaba con rotundidad que nunca rodaría una película mejor que esta. Y cuesta llevarle la contraria. 'Atrapado por su pasado' es una tragedia clásica disfrazada de thriller mafioso, donde un hombre intenta escapar de un pasado que se empeña en perseguirle. Con un Al Pacino magnífico y un Sean Penn inolvidable, la película combina elegancia visual, tensión y fatalismo como pocas obras del género.

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'New Jack City' (1991)

Dirección: Mario Van Peebles

Reparto: Wesley Snipes, Ice-T, Chris Rock, Mario Van Peebles, Judd Nelson, Vanessa L. Williams.

Casualidad o no, Wesley Snipes pasa de las calles de 'El rey de Nueva York' al Harlem de finales de los ochenta para dar vida a uno de los narcotraficantes más carismáticos del cine. En el debut como director de Mario Van Peebles, 'New Jack City' combina acción, crítica social y violencia con una enorme personalidad. Repleta de tópicos bien utilizados y sostenida por un reparto inspirado, terminó convirtiéndose en uno de los grandes éxitos del cine criminal de los noventa.

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'Uno de los nuestros' (1990)

Dirección: Martin Scorsese

Reparto: Ray Liotta, Robert De Niro, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino.

Scorsese sabe mejor que nadie cómo funciona la mafia. Casi dos décadas después de que Coppola revolucionara el género con 'El padrino', firmó otra obra maestra que abandonaba el romanticismo para mostrar un mundo gobernado por psicópatas, ambición y violencia. Basada en hechos reales y escrita junto a Nicholas Pileggi, 'Uno de los nuestros' no ha dejado de crecer con el paso del tiempo y sigue siendo una referencia absoluta del cine de gánsteres.

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'El clan de los irlandeses' (1990)

Dirección: Phil Joanou

Reparto: Sean Penn, Robin Wright, Gary Oldman, Ed Harris, John Turturro, John C. Reilly.

Pocas películas de mafiosos han quedado tan injustamente olvidadas. Respaldada por una banda sonora magnífica y un reparto extraordinario, 'El clan de los irlandeses' retrata la guerra entre familias criminales en los barrios irlandeses de Nueva York con una intensidad poco habitual. Phil Joanou imprime al conjunto un estilo elegante y sobrio que convierte este thriller en una de las joyas ocultas del género.

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'Muerte entre las flores' (1990)

Dirección: Joel Coen

Reparto: Gabriel Byrne, Marcia Gay Harden, Albert Finney, Jon Polito, J. E. Freeman, John Turturro, Steve Buscemi.

Tom Reagan parece más un detective del cine negro que el cerebro criminal que realmente es, y precisamente esa ambigüedad dota a la película de un encanto especial. Con apenas su tercera película, los hermanos Coen demostraron un dominio absoluto del lenguaje cinematográfico, mezclando humor negro, traiciones y violencia con una puesta en escena impecable. 'Muerte entre las flores' es tanto una película de mafiosos como una obra profundamente personal de los Coen.

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'El rey de Nueva York' (1990)

Dirección: Abel Ferrara

Reparto: Christopher Walken, David Caruso, Laurence Fishburne, Victor Argo, Wesley Snipes.

No podría existir una lista de grandes películas de mafiosos sin Abel Ferrara. En 'El rey de Nueva York', el director construye una oscura epopeya criminal protagonizada por un inolvidable Christopher Walken, que interpreta a un capo dispuesto a recuperar su imperio tras salir de prisión. Violenta, incómoda y profundamente urbana, la película representa a la perfección el estilo descarnado de Ferrara y se ha convertido en una obra de culto con el paso de los años.

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'The Killer' ('El asesino') (1989)

Dirección: John Woo

Reparto: Chow Yun-Fat, Danny Lee, Sally Yeh, Chu Kong.

Mucho antes de que Hollywood popularizara la figura del asesino elegante y atormentado, John Woo ya había perfeccionado el concepto en Hong Kong. 'The Killer' mezcla acción espectacular, melodrama y una puesta en escena revolucionaria que marcaría a generaciones de cineastas. Chow Yun-Fat ofrece una interpretación icónica en una película que convirtió a Woo en uno de los directores más influyentes del cine de acción moderno.

Crítica en Espinof | Disponible en Movistar Plus y Filmin

'Huida a medianoche' (1988)

Dirección: Martin Brest

Reparto: Robert De Niro, Charles Grodin, Yaphet Kotto, John Ashton, Dennis Farina, Joe Pantoliano, Philip Baker Hall.

A simple vista podría parecer una buddy movie, pero 'Huida a medianoche' es también una magnífica película sobre la mafia. Martin Brest combina acción, comedia y cine criminal con un ritmo impecable mientras un cazarrecompensas debe escoltar a un contable perseguido tanto por el FBI como por la Cosa Nostra. La química entre Robert De Niro y Charles Grodin es sencillamente perfecta y convierte este viaje en una de las grandes aventuras del cine de los ochenta.

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'Los intocables de Eliot Ness' (1987)

Dirección: Brian De Palma

Reparto: Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, Andy Garcia, Patricia Clarkson, Billy Drago.

Si hay un director del Nuevo Hollywood capaz de adaptar el cine criminal a cualquier época, ese es Brian De Palma. Con 'Los intocables de Eliot Ness' llevó la historia de Al Capone al terreno del gran espectáculo sin perder tensión ni elegancia. La inolvidable banda sonora de Ennio Morricone, la dirección de De Palma y un reparto de lujo convierten esta película en uno de los grandes clásicos del género.

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'Érase una vez en América' (1984)

Dirección: Sergio Leone

Reparto: Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Treat Williams, William Forsythe, Jennifer Connelly.

La despedida de Sergio Leone del cine fue también una de las mayores epopeyas jamás rodadas sobre el crimen organizado. A través de cuatro décadas seguimos la amistad, la traición y el ascenso de un grupo de mafiosos judíos en Nueva York. Su estructura narrativa, la fotografía de Tonino Delli Colli y la inolvidable música de Ennio Morricone hacen de 'Érase una vez en América' una película gigantesca, más cercana a una gran novela que a un thriller convencional.

Crítica en Espinof | Disponible en AMC+

'El precio del poder' (1983)

Dirección: Brian De Palma

Reparto: Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth Mastrantonio, Robert Loggia.

Oliver Stone y Brian De Palma unieron fuerzas para reinventar un clásico del cine negro y crear uno de los iconos culturales de los años ochenta. La historia del ascenso y la caída de Tony Montana se convirtió en un símbolo del sueño americano llevado al extremo, mezclando violencia, ambición y excesos como pocas películas han conseguido. Al Pacino firma una de las interpretaciones más recordadas de su carrera en una obra que sigue siendo referencia absoluta dentro del cine de gánsteres.

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

'El largo viernes santo' (1980)

Dirección: John Mackenzie

Reparto: Bob Hoskins, Helen Mirren, Eddie Constantine, Derek Thompson.

Antes de que el cine británico revitalizara el género criminal en los noventa, 'El largo viernes santo' ya había demostrado que el Reino Unido podía mirar de tú a tú a las producciones estadounidenses. Bob Hoskins construye un personaje inolvidable en la piel de un mafioso decidido a transformar Londres en un centro financiero internacional mientras intenta sobrevivir a una guerra inesperada. Una película seca, elegante y tremendamente influyente.

Disponible en Movistar Plus y FlixOlé

'Malas calles' (1973)

Dirección: Martin Scorsese

Reparto: Robert De Niro, Harvey Keitel, David Proval, Amy Robinson.

La primera gran colaboración entre Martin Scorsese y Robert De Niro cambió para siempre el cine estadounidense. Más que una historia de grandes capos, 'Malas calles' retrata la vida cotidiana de pequeños delincuentes atrapados entre la religión, la violencia y la lealtad en los barrios italianos de Nueva York. Rodada con una energía desbordante y un estilo casi documental, supuso el nacimiento definitivo de uno de los directores más importantes de la historia del cine.

Crítica en Espinof | Disponible en Filmin

Trilogía 'El Padrino' (1972, 1974 y 1990)

Dirección: Francis Ford Coppola

Reparto: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton, Robert De Niro, Talia Shire, Andy García, Eli Wallach, entre otros.

La magia del cine consiste, por ejemplo, en descubrir que Marlon Brando aún no había cumplido los cincuenta años cuando se transformó en Don Vito Corleone. Basándose en la novela de Mario Puzo, Francis Ford Coppola revolucionó para siempre el cine de mafias con 'El Padrino' (1972). Dos años más tarde elevó todavía más el listón con 'El Padrino. Parte II' (1974), considerada por muchos la mejor secuela jamás realizada. Finalmente, 'El Padrino. Parte III' (1990) puso un cierre melancólico a la historia de la familia Corleone. Pocas sagas han definido un género con tanta autoridad como esta.

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'The French Connection, contra el imperio de la droga' (1971)

Dirección: William Friedkin

Reparto: Gene Hackman, Roy Scheider, Fernando Rey, Tony Lo Bianco.

Aunque su protagonista sea un policía y no un mafioso, la persecución del poderoso narcotraficante Alain Charnier convierte a 'The French Connection' en una pieza fundamental del cine criminal. Ganadora de cinco premios Óscar, revolucionó el thriller policiaco gracias a su estilo casi documental, su inolvidable persecución automovilística y la interpretación de Gene Hackman como el implacable Popeye Doyle. Una obra maestra que marcó el camino del cine de los años setenta.

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'Los sobornados' (1953)

Dirección: Fritz Lang

Reparto: Glenn Ford, Gloria Grahame, Lee Marvin, Jocelyn Brando.

En la que sería una de las últimas grandes películas de Fritz Lang, el maestro austríaco construye un intenso thriller donde la corrupción policial, la ambición y el crimen organizado se mezclan con una inolvidable femme fatale. Basada en una novela de William P. McGivern, 'Los sobornados' mantiene intacta su fuerza gracias a una dirección magistral y a una atmósfera cargada de tensión desde el primer minuto.

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'La jungla de asfalto' (1950)

Dirección: John Huston

Reparto: Sterling Hayden, Louis Calhern, Sam Jaffe, Marilyn Monroe, Jack Warden.

John Huston adaptó la novela de W. R. Burnett para firmar una de las películas fundacionales del cine de atracos moderno. Todo gira alrededor de un robo cuidadosamente planificado que, como dicta la tradición del género, acaba torciéndose. Con personajes inolvidables, policías corruptos y una joven Marilyn Monroe en uno de sus primeros papeles, 'La jungla de asfalto' sigue siendo una referencia imprescindible del cine negro.

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'Al rojo vivo' (1949)

Dirección: Raoul Walsh

Reparto: James Cagney, Virginia Mayo, Edmond O'Brien.

Pocas películas han influido tanto en la figura del gánster cinematográfico como 'Al rojo vivo'. James Cagney interpreta a Cody Jarrett, un criminal tan brillante como imprevisible cuya mezcla de violencia, paranoia y vulnerabilidad dio lugar a uno de los personajes más icónicos del cine negro. Raoul Walsh firma un thriller vibrante cuya intensidad apenas ha envejecido con el paso de las décadas.

Crítica en Espinof | Disponible en Movistar Plus

'El bosque petrificado' (1936)

Dirección: Archie Mayo

Reparto: Leslie Howard, Bette Davis, Humphrey Bogart.

Basada en la célebre obra teatral de Robert E. Sherwood, 'El bosque petrificado' supuso el gran impulso definitivo para la carrera de Humphrey Bogart. Aunque se desarrolla casi íntegramente en un único escenario, la tensión entre sus personajes y el clima de amenaza constante convierten la película en un brillante ejercicio de suspense y contención dramática. Una pieza esencial para comprender el nacimiento del cine criminal clásico.

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'Hampa dorada' (1931)

Dirección: Mervyn LeRoy

Reparto: Edward G. Robinson, Douglas Fairbanks Jr., Glenda Farrell.

Una de las grandes pioneras del cine de gánsteres. Basada en una novela de W. R. Burnett, 'Hampa dorada' consolidó a Edward G. Robinson como uno de los grandes rostros del crimen organizado en la gran pantalla. Violenta para su época, directa y llena de personalidad, sentó muchas de las bases que décadas más tarde perfeccionarían títulos como 'El padrino' o 'Uno de los nuestros'.

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