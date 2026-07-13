'Obsession' se lleva por delante a dos bombazos del cine de terror y ya es la película original más taquillera del siglo XXI dentro de su género

Podemos tener nuestros más y nuestros menos con 'Obsession' —yo sigo sin tener muy claro que su director Curry Barker haya atinado a la hora de proyectar su discurso en pantalla—, pero hay que reconocer que es una auténtica bomba de relojería que merece cada centavo de los sorprendentes 426 millones de dólares que ya ha recaudado en todo el mundo. Una cifra que le ha supuesto batir un récord únicamente a la altura de esos títulos que solo pueden calificarse como "fenómenos".

Medio mundo obsesionado

Con ese montante, el protagonizado por Inde Navarette y Michael Johnston se ha convertido en el largometraje original de terror más taquillero del siglo XXI, pasando por encima de la primera 'Expediente Warren', que cerró en 2013 su paso por cines con 320,4 millones de dólares, y de una 'Los pecadores' que ostentaba el récord desde el pasado 2025, cuando sumó la friolera de 361,2 millones de dólares en salas de cine.

No obstante, el caso de 'Obsession' merece aún más elogios si tenemos en cuenta que el filme se levantó sobre un presupuesto de unos ridículos 750 000 dólares que palidecen frente a los 20 millones de la primera aventura de Ed y Lorraine Warren dirigida por James Wan y los 48 millones de dólares que permitieron a Ryan Coogler moldear su extraordinario musical vampírico que, además, rascó cuatro Premios Oscar.

A fecha de hoy, la cinta de Barker continúa estando disponible en la ventana tradicional de distribución, por lo que es lógico que su recaudación continúe creciendo y haga aún más complicado que otro lanzamiento de terror le arrebate el trono. Se espera que su lanzamiento en streaming, al menos según sitios como What's on Netflix, sea en torno al mes de noviembre de este mismo año en Estados Unidos, por lo que no sería descabellado pensar en los 450 millones de dólares hasta entonces —si no más—.

El curso cinematográfico aún tiene reservadas unas cuantas balas en la recámara para los amantes del género, incluyendo la esperada 'Clayface' del nuevo DC Universe, 'Resident Evil', la próxima entrega de 'Insidious', o la 'Werwulf' de Robert Eggers. Siendo realistas, ninguna de ellas se va tan siquiera a aproximar a las cifras de 'Obsession'.

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