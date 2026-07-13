La secuela de 'Monstruos SA' que lo habría cambiado todo y que Pixar no quiso producir en el último momento

Es posible que, al leer el titular, hayas pensado "Pero ya existe una secuela de 'Monstruos SA' en forma de serie, 'Monstruos a la obra'", y no te faltaría razón. Sin embargo, muchos años antes siquiera de que Disney+ fuera una idea, Pixar ya rechazó una secuela que habría supuesto un punto y aparte en Monstruópolis... y que nos habría aportado más sobre Mike y Sulley que todo 'Monstruos University'. Un aviso: al final te va a dar hasta rabia que la dieran de lado, aunque sin duda fue lo mejor para la historia del cine.

Más monstruos que nunca

Es posible que ya conozcas la historia, pero es de lo más curiosa: al principio, Disney y Pixar firmaron un contrato tan solo de 7 películas que Pixar haría independientemente, dejando la distribución y publicidad en manos de la empresa madre. ¿Cuál fue el problema? Que al terminar el contrato, todas las licencias pasarían a Disney, incluyendo la capacidad de hacer secuelas. Así es como Disney fundó Circle 7, que preparó nuevas entregas de 'Toy Story', 'Buscando a Nemo' y 'Monstruos SA' sin que nadie del equipo original las supervisara.

En cuanto Disney adquirió Pixar en 2006, todas estas producciones, creadas, ene el fondo, como método de presión, se cancelaron inmediatamente, aunque a posteriori hemos sabido más sobre ellas (e incluso se han reciclado ideas para las versiones que hizo la propia productora). Ahora, Bob Hilgenberg y Rob Muir, los guionistas de 'Monstruos SA 2: Lost in Scaradise', como se iba a llamar esta segunda parte, han hablado con el podcast de The Wrap y revelado todos los secretos de la película que nunca llegamos a ver.

En esta secuela, Mike estaba a punto de casarse, Sulley tendría un ascenso en la empresa y Boo sería más mayor. De hecho, la historia sería una especie de reverso a 'Monstruos S.A': ambos amigos irían a celebrar el cumpleaños de Boo al mundo humano, pero, al encontrarse una mujer mayor en su habitación, quedarían atrapados en el mundo de los humanos y tendrían que buscar a la niña para poder volver a su mundo. De hecho, llegaron a contarle la idea a Billy Crystal y, según dicen, no solo le gustó, sino que dijo que era la mejor propuesta que había oído en toda su vida. Bueno, a ver. No nos pasemos.

Aunque siempre se ha considerado un proyecto de segunda, Muir no se arrepiente en absoluto de lo que hicieron: "Estamos muy orgullosos de ese guion. Es una de esas cosas donde, mientras lo escribíamos, todo encajaba. Fue un trabajo de amor y estábamos muy apasionados con él. Queríamos estar seguros de que pegábamos con la marca Pixar. Nuestra meta era, cuando alguien leyera el guion, que no supiera si estábamos influenciados por Pixar o no".

Era realmente importante para nosotros que Pixar lo leyera y dijera "Esto es lo que nosotros habríamos hecho, conocen a los personajes igual que nosotros". Llamad a Pixar, decidles que hagan nuestra versión. Id con carteles: "¡La versión de Bob y Rob!".

No parece que Pixar vaya a hacer mucho caso en el desarrollo de 'Monstruos SA 3', que de manera inevitable confirmó hace unos meses, pero parece inevitable que veamos a una Boo más mayor en un momento u otro. Aunque Rob y Bob afirman que nadie ha vuelto a contactar con ellos desde entonces (de hecho, estaban convencidos de que en Disney iban a hacer una versión de su guion, porque así de bueno era), nunca se sabe. ¡Hasta por lo menos 2030 aún queda tiempo!

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