La nueva 'Vaiana' tiene un cambio en su final que quizá te perdiste pero aclara el destino de su protagonista

Seguro que nadie se sorprende si le digo que la 'Vaiana' de 2026 es prácticamente igual a la de hace diez años. Prácticamente, de hecho, una copia a carboncillo al nivel de 'El Rey León': más un ejercicio al estilo del 'Psycho' de Gus Van Sant que de una película propiamente dicha. Sin embargo, justo en su escena final, Thomas Kail, su director, esconde una pequeña sorpresa inesperada. Si me apuras, estirando mucho el chicle y con muchísimas ganas de sacar oro, dos. Menos da una piedra.

Atención: Hay spoilers de 'Vaiana', aunque si has visto la original ya sabes lo que va a pasar, poco más o menos.

¿Qué puedo decir? Solo "pues vale"

Si estabas buscando por aquí si hay una post-créditos o un guiño final de algún tipo que te impida levantarte de la butaca, no te preocupes: en cuanto empiecen los títulos de crédito puedes levantarte, porque lo único que puedes perderte es la única canción original escrita por Lin-Manuel Miranda, 'Along the way', que no suena en la película pero sí se han reservado para estos minutos de despedida y cierre.

La otra sorpresa para los que se conocen 'Vaiana' a las mil maravillas llega justo antes de los créditos: tras devolver el corazón a Te Fiti, salvar el océano y volver a su tribu como nueva líder, coloca una concha en la torre de piedras y, antes de lanzarse al mar con el resto de su tribu, vemos una escena nueva en la que la coronan, dejando claro que ahora es ella quien lleva el peso de la tribu. Un añadido pequeño, resultón (y un tanto reiterativo) que evita la copia total por la mínima.

Aunque ha superado en taquilla el batacazo inicial de 'Blancanieves', eso tampoco es decir demasiado, y se espera (o yo espero, al menos) que el fracaso de 'Vaiana' sea un punto y aparte en Disney que les lleve a reflexionar sobre lo que están haciendo con sus remakes en imagen real. Añadir este tipo de escenas finales sin mucho más que arañar por si acaso se rompe la magia, desde luego, no ayuda a que el gran público vuelva a enamorarse de estas historias.

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