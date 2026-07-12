Ya es oficial. 'Michael' supera los 1000 millones en cines y se convierte en una de las películas más taquilleras de la historia

Por fin es oficial: 'Michael' acaba de superar la barrera de los 1000 millones de recaudación en cines, tal y como ha aclarado The New York Times. De esta forma, el biopic protagonizada por Jaafar Jackson se ha convertido en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, quedando ahora la duda de qué posición ocupará finalmente cuando abandone los cines por completo.

Además, 'Michael' se convierte también tanto en el primer biopic en conseguir esta proeza como en la primera producción de Lionsgate que supera los 1000 millones de ingresos. Un éxito muy necesario para el estudio, pues en 2024 tocó fondo estrenando hasta 17 largometrajes para luego conseguir unos ingresos de apenas 251 millones de dólares en Estados Unidos.

Un éxito histórico para Lionsgate

De hecho, Lionsgate solamente pudo hacerse con 'Michael' cuando los grandes estudios de Hollywood rechazaron hacerla al considerarla una película demasiado arriesgada. ¿El motivo? Las múltiples acusaciones de abuso de menores sufridas por el ya fallecido cantante a lo largo de los años.

De eso no hay ni rastro en la película -ya veremos si lo acaban incluyendo en esa secuela que lleva ya un tiempo en desarrollo-, ya que la película dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan solamente cubre la vida de Michael Jackson hasta 1988.

La apuesta le ha salido redonda a Lionsgate, pues 'Michael' ha entrado en el selecto club de las películas que han superado los 1000 millones de dólares en taquilla. Solamente 61 títulos lo había conseguido hasta ahora, siendo 'Super Mario Galaxy' el otro estreno de 2026 en lograrlo.

Eso sí, 'Michael' ya no sumará mucho más dinero, pues no queda por estrenarse mercados relevantes y además ya está disponible para alquiler y compra digital. De hecho, ni siquiera está claro que logre superar a la segunda aventura del fontanero de Nintendo, que acumula actualmente 1009,59 millones, antes de dar el salto definitivo a streaming.

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