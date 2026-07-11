La reacción de Matt Smith al descubrir que Keanu Reeves vio su peor película en un avión: “Debía estar puesto de Valium”

"¡Vete a la mierda! ¡Estás de coña!". Estas son las únicas primeras palabras que podrían haber salido —y que salieron— de la boca de Matt Smith cuando Brittany Broski le desveló en su programa Royal Court que Keanu Reeves había sido visto pasando el rato durante un vuelo viendo nada más y nada menos que 'Morbius'. Desde luego, la elección del intérprete de entre todas las nutridas colecciones que suelen tener las aerolíneas es, cuando menos, peculiar.

It's Morbin Time!

Por supuesto, Smith es todo un caballero y, plenamente consciente de la cara de circunstancias que acababa de poner, no tardó en reconocer su devoción por Reeves y su trabajo con no poca vehemencia:

Adoro a Keanu Reeves. Keanu Reeves, vaya pedazo de estrella. Vaya. Parece un ángel. Tiene algo especial, ¿sabes a qué me refiero? Es como si tuvieras un ángel de la guarda en la vida: por favor, Dios, que sea Keanu Reeves. De verdad que me encanta esa época del cine, esa etapa de los años 90. Desde Le llaman Bhodi en adelante. Creo que es el mejor.

Eso sí, el shock fue tan grande —algo, por otro lado, comprensible— que la imagen del bueno de Keanu viéndole interpretar a Milo, el villano de la función que además tiene una de las escenas más grotescas de la película, no tardó en volverle a la mente:

¡Joder, Morbius no! Por Dios. Dios mío, debe de haberse revisado toda la colección de British Airways para acabar viendo eso. Estaba pasando por un mal momento. Debía estar puesto de Valium o algo así. No, pero qué leyenda». Me encanta Keanu Reeves. Solo quiero dejarlo muy claro.

Ahora bien: ¿qué ve Matt Smith cuando surca los cielos a bordo del avión de turno? El intérprete respondió a la cuestión lanzada por Broski reconociendo que no es la alegría de la huerta, precisamente.

Me aburro muchísimo en los vuelos. Suelo ver cosas con las que me puedo quedar dormido o reposiciones de The Office. Soy de esos que les gusta quedarse dormidos viendo algo. ¿Es raro?

No sabemos si es raro o no. Lo que sí lo es es que 'Morbius' llegase a recaudar más de 167 millones de dólares en todo el mundo y que en Sony se subiesen a la cresta de la ola de memes que inundó internet y pusieran en marcha un reestreno al grito de "It's Morbin Time!". Cosas del siglo XXI.

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