'Alien: Planeta Tierra'. Todo lo que sabemos de la temporada 2 de la serie de ciencia ficción en Disney+

Fue una de las series de ciencia ficción más esperadas de 2025 y, si bien dividió bastante tanto a los fans de la saga como a los espectadores más casuales, el caso es que 'Alien: Planeta Tierra' fue un éxito. O, al menos, fue lo suficientemente exitosa como para que desde FX le concedieran una temporada 2. Una nueva entrega que está en marcha y de la que vamos a repasar todo lo que sabemos.

La historia

Si bien de momento no hay una sinopsis concreta para estos nuevos episodios, teniendo en cuenta que la temporada 1 acabó con cierto cliffhanger, es de esperar que la temporada 2 arranque justo después del final de la anterior. De hecho, así lo comentó el propio creador de la serie, Noah Hawley hablando sobre el final.

Recordemos que la temporada acaba básicamente con las criaturas alienígenas campando a sus anchas, Wendy y los niños perdidos amotinados y tomando las riendas y las tropas de Yutani desembarcando para hacerse con lo que creen que les pertenece. Para el showrunner la idea es ver qué ha pasado justo después de ese "Ahora mandamos nosotros" de Wendy.

Hawley además, habla de que en este universo hay varios niveles de contención de los xenomorfos y que se acaba de romper el primero, el de la isla. A partir de aquí, la idea es irse expandiendo geográficamente ya que «se llama 'Alien: Planeta Tierra' por una razón.»

El reparto

Peter Dinklage (Juego de tronos) fue el primer fichaje de la temporada 2 de 'Alien: Planeta Tierra'; junto a él también se han anunciado a Tracey Ullman (Ted Lasso), Sam Spruell (El caballero de los siete reinos) y Jerome Flynn (Juego de tronos). Los detalles de los personajes todavía no han trascendido.

Estos se unen a un reparto bastante nutrido con Sydney Chandler a la cabeza como protagonista: Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Babou Ceesay, Samuel Blenkin, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Adrian Edmondson, David Rysdahl, Moe Bar-El, Sandra Yi Sencindiver y más.

La producción y lo que se sabe del estreno

El rodaje de esta temporada 2 ya está en plena marcha en los estudios Pinewood de Londres, hogar que acogió el rodaje de varias películas de la saga, incluyendo 'El octavo pasajero'. Un refrescante cambio respecto a la temporada 1, rodada en Tailandia.

Junto a Noah Hawley, la serie cuenta como productores ejecutivos con David W. Zucker, Clayton Krueger, Emilia Serrano, Bob DeLaurentis, Peter Calloway, Monica Macer, John Campisi y Simon Emanuel.

No han desvelado cuánto tiempo les ocupará la producción. Se prevé que se tarde muchísimo menos que con la temporada 1, que se prolongó debido a la huelga de actores y guionistas y terminó en julio de 2024. Teniendo en cuenta que tardamos un año entre el cierre del rodaje y el estreno (agosto de 2025), yo no esperaría la serie hasta otoño de 2027. La serie se emite en Disney+.

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