"Nunca sabrás quién sobrevivirá". El creador de 'Alien: Planeta Tierra' explica su final y qué planes tiene para la temporada 2

Ocho episodios que han sabido a sangre, ácido, y líquido de sintéticos nos ha llevado a un, de momento, fantástico final para 'Alien: Planeta Tierra'. La precuela televisiva creada por Noah Hawley se ha despedido dejando la puerta abierta para más episodios en lo que la situación en la isla ha cambiado drásticamente. Por supuesto, spoilers a partir de aquí.

Si bien 'Los verdaderos monstruos' arrancan con los híbridos enjaulados, pronto se volverán las tornas en lo que Boy Kavalier (Samuel Blenkin) va a visitarles. Aquí tenemos una gran revelación: a los seis años, el niño prodigio construyó un sintético con el objetivo de matar a su propio y alcohólico padre. Lo que hasta cierto punto explica muchas cosas.

«Mucho de cómo esa experiencia le formó está presente por toda la serie», comenta Samuel Blenkin hablando para Variety, «especialmente en el sentido de alguien que no ha tenido ningún ejemplo en su vida en el que haya fracasado.» Y con Wendy, que tal como vemos toma control de las instalaciones y se libera a ella y al resto de niños perdidos, se ve quizás por primera vez sobrepasado.

Los niños encontrados

Más allá de las luchas y tragedias que nos encontramos en esta última hora de episodio, básicamente lo que nos encontramos es con todo un motín en el que Wendy y compañeros híbridos logran capturar a "los adultos", sean humanos o sintéticos. Evidentemente, Hawley ya adelante que no dejan de ser niños. Con tremendo poder, pero niños al fin y al cabo, sin sentido de las consecuencias de todo. Así lo describe en TVLine:

«Creo que a cierto nivel, intenta tomar control porque todo parece tan fuera de control, ¿no? Es algo muy infantil. Y creo que es satisfactorio para nosotros. Siempre apoyamos al perdedor. Y hemos ido viendo a estos chavales siendo manipulados. Presuntuoso es manipulado por Morrow y [Wendy] es manipulada por Boy Kavalier. Estos niños están siendo engañados y presionados por lo que me parece muy satisfactorio verles tomar el control. Al mismo tiempo ella dice "Ahora mandamos nosotros" con tanta convicción, pero vemos las naves llegando, las criaturas que están fuera y nos damos cuenta de que hay mucha arrogancia en esa afirmación.»

«Cuanto más poder tengas, más gente va a por ti», continua el guionista comparando la actitud de Wendy a la del personaje de Chris Rock en la temporada 4 de 'Fargo', donde acumulaba poder pensando que eso le daba seguridad. Ahora, para Hawley, los niños perdidos han declarado su propia soberanía en lo que las tropas de Yutani llegan.

El que pasará lo veremos en una posible temporada 2 de 'Alien: Planeta Tierra', que todavía no cuenta con confirmación oficial por parte de Disney. Sin embargo, el guionista habla de que si pensamos en Alien (la saga) como niveles de contención, ahora mismo se ha roto "la isla". Su objetivo para el futuro es montar las piezas del puzle que complete lo visto, sobre todo, en las dos primeras películas:

«Creo que hay puentes que cruzas cuando llegas a ellos. Gran parte de la construcción del mundo y el hecho de creación en estos ocho primeros episodios fue construir algo que era coherente en sí mismo y que funcionase dentro del armazón de las películas, las dos primeras. En caso de éxito, en una temporada 2 y posteriores, entonces necesitaremos profundizar y comenzar a pensar en cómo estas dos historias van a ser coherentes entre sí a largo plazo.»

Si bien confirma que no se ha puesto manos a la obra sí, que tiene bastantes ideas, comentando que la temporada 2, en todo caso, se expandirá más allá de lo que ha pasado en la isla. Y si queríais más muertes, tranquilos, que si la serie sigue las habrá. Y es que Noah Hawley asegura, hablando para Collider, que parte de él quería más cadáveres esta temporada:

«Definitivamente tienes que jugar a largo plazo. Y de verdad quería que las muertes de esta temporada tuvieran un impacto y significado para el público. Cuando te excedes, todo comienza a emborronarse, sobre todo la violencia de las muertes. Para la gente que está más "¡Sí, muerte violenta!" hay cierta satisfacción; tienen su película de monstruos. Pero necesito que estos personajes avancen. Y, fíate de mí, la serie se llama 'Alien: Planeta Tierra'. A largo plazo, nunca sabrás quién sobrevivirá. Pero quería recompensar a la gente por interesarse por estos personajes, van a estar por aquí al menos un rato más.

